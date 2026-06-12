【クロスワードクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通するひらがなは？ 仕事の必需品がヒント
一日のタスクが一段落したタイミングで、少しだけ頭をひねる時間を持ってみませんか？ 普段なにげなく使っている言葉も、パズルとして向き合うことで新鮮な気づきが得られるものです。今回は、季節の果物やビジネスシーンでおなじみの道具をテーマに用意しました。
・横の並び：せ ＋ □ ＋ か ＋ □
・縦の並び（左）：す ＋ □ ＋ か
・縦の並び（右）：め ＋ □ ＋ し
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▼解説
・すいか（西瓜）
・めいし（名刺）
・せいかい（正解）
クイズの正解は「い」でした。縦のラインでは、夏の代名詞ともいえるみずみずしい果物「すいか（西瓜）」と、ビジネスの挨拶に欠かせない「めいし（名刺）」が完成します。横のラインは、クイズやテストで一番うれしい「せいかい（正解）」が入ります。
パズルを解く際、頭の中で言葉の候補を検索し「これだ！」とつながった瞬間のひらめきは、日常のちょっとしたスパイスになります。こうした小さな発見を積み重ねることは、知的好奇心を刺激し、思考をクリアに保つ良いきっかけになるはずです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・横の並び：せ ＋ □ ＋ か ＋ □
・縦の並び（左）：す ＋ □ ＋ か
・縦の並び（右）：め ＋ □ ＋ し
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正解：「い」正解は「い」でした。
▼解説
・すいか（西瓜）
・めいし（名刺）
・せいかい（正解）
クイズの正解は「い」でした。縦のラインでは、夏の代名詞ともいえるみずみずしい果物「すいか（西瓜）」と、ビジネスの挨拶に欠かせない「めいし（名刺）」が完成します。横のラインは、クイズやテストで一番うれしい「せいかい（正解）」が入ります。
パズルを解く際、頭の中で言葉の候補を検索し「これだ！」とつながった瞬間のひらめきは、日常のちょっとしたスパイスになります。こうした小さな発見を積み重ねることは、知的好奇心を刺激し、思考をクリアに保つ良いきっかけになるはずです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)