　12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比2060円高の6万6540円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万4217.27円に対しては2322.73円高。出来高は2万1084枚だった。

　TOPIX先物期近は3910ポイントと前日比65.5ポイント高、TOPIX現物終値比79.65ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 66540　　　　 +2060　　　 21084
日経225mini 　　　　　　 66540　　　　 +2045　　　334709
TOPIX先物 　　　　　　　　3910　　　　 +65.5　　　 30709
JPX日経400先物　　　　　 35370　　　　　+640　　　　 529
グロース指数先物　　　　　 709　　　　　 +11　　　　 874
東証REIT指数先物　　　　　1765　　　　　+3.5　　　　　 2

株探ニュース