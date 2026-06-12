日経225先物：12日夜間取引終値＝2060円高、6万6540円
12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比2060円高の6万6540円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万4217.27円に対しては2322.73円高。出来高は2万1084枚だった。
TOPIX先物期近は3910ポイントと前日比65.5ポイント高、TOPIX現物終値比79.65ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66540 +2060 21084
日経225mini 66540 +2045 334709
TOPIX先物 3910 +65.5 30709
JPX日経400先物 35370 +640 529
グロース指数先物 709 +11 874
東証REIT指数先物 1765 +3.5 2
株探ニュース
TOPIX先物期近は3910ポイントと前日比65.5ポイント高、TOPIX現物終値比79.65ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66540 +2060 21084
日経225mini 66540 +2045 334709
TOPIX先物 3910 +65.5 30709
JPX日経400先物 35370 +640 529
グロース指数先物 709 +11 874
東証REIT指数先物 1765 +3.5 2
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