『サレタ側の復讐』“佳乃”篠田麻里子、一線を越えた衝撃ラスト ネット騒然「佳乃さんがラスボス」「もう主役」（ネタバレあり）
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第11話が10日深夜に放送され、佳乃（篠田）が暴走する衝撃的なラストに対して、ネット上には「佳乃さんがラスボス」「もう主役」「怪演ヤバすぎ」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】幸せだった頃の佳乃（篠田麻里子）『サレタ側の復讐』第11話より
復讐は完遂したものの佳乃の目論見とは裏腹に、より絆を深めることとなった将生（落合モトキ）と乙葉（小西桜子）。その姿を目のあたりにし、佳乃は救いのない絶望の淵に突き落とされる。
一方、奈津子（水崎）は七瀬（増子敦貴）と新たな関係を育み、麗奈（矢吹）は樹（高松アロハ）との平穏な時間を取り戻していた。そんな中、麗奈は訪れていた病院で偶然、乙葉が妊娠していることを知る。佳乃にはその事実を隠そうとしたものの、奈津子と麗奈の会話が佳乃によって盗聴されてしまう。
乙葉の妊娠を知った佳乃の行動はさらにエスカレート。復讐の矛先は奈津子や麗奈にも向けられる。佳乃の謀略によって大切な人との絆を壊された奈津子と麗奈。2人は佳乃を止める決意を固めて、彼女の自宅へ向かうのだった。
そんな第11話のラストでは、佳乃の復讐心がさらに暴走する。佳乃は妊娠中の乙葉を背後からスタンガンで襲い拉致。乙葉を拘束して車の後部座席に押し込んだ佳乃は、大きな裁ちばさみを握りしめると、取りつかれたようにそれをハンドルに何度も打ち付ける。そして佳乃は乙葉を見下ろしながら「じゃあ、そろそろ行こっか？」と語りかけ、険しい表情で車を走らせる…。
狂気を宿した佳乃の暴走が描かれて第11話が幕を下ろすと、ネット上には「どれだけ罪を重ねるの？」「怖すぎるし普通に犯罪じゃんもう」「佳乃さんがラスボスだったなんて」といった反響が続出。また佳乃役の篠田にも「怪演ヤバすぎ（笑）」「もう主役篠田麻里子やないかいwww」「麻里子がずっと狂っててヤバい」などの投稿も集まっていた。
※高松アロハの「高」の正式な表記は「はしごだか」
復讐は完遂したものの佳乃の目論見とは裏腹に、より絆を深めることとなった将生（落合モトキ）と乙葉（小西桜子）。その姿を目のあたりにし、佳乃は救いのない絶望の淵に突き落とされる。
一方、奈津子（水崎）は七瀬（増子敦貴）と新たな関係を育み、麗奈（矢吹）は樹（高松アロハ）との平穏な時間を取り戻していた。そんな中、麗奈は訪れていた病院で偶然、乙葉が妊娠していることを知る。佳乃にはその事実を隠そうとしたものの、奈津子と麗奈の会話が佳乃によって盗聴されてしまう。
乙葉の妊娠を知った佳乃の行動はさらにエスカレート。復讐の矛先は奈津子や麗奈にも向けられる。佳乃の謀略によって大切な人との絆を壊された奈津子と麗奈。2人は佳乃を止める決意を固めて、彼女の自宅へ向かうのだった。
そんな第11話のラストでは、佳乃の復讐心がさらに暴走する。佳乃は妊娠中の乙葉を背後からスタンガンで襲い拉致。乙葉を拘束して車の後部座席に押し込んだ佳乃は、大きな裁ちばさみを握りしめると、取りつかれたようにそれをハンドルに何度も打ち付ける。そして佳乃は乙葉を見下ろしながら「じゃあ、そろそろ行こっか？」と語りかけ、険しい表情で車を走らせる…。
狂気を宿した佳乃の暴走が描かれて第11話が幕を下ろすと、ネット上には「どれだけ罪を重ねるの？」「怖すぎるし普通に犯罪じゃんもう」「佳乃さんがラスボスだったなんて」といった反響が続出。また佳乃役の篠田にも「怪演ヤバすぎ（笑）」「もう主役篠田麻里子やないかいwww」「麻里子がずっと狂っててヤバい」などの投稿も集まっていた。
※高松アロハの「高」の正式な表記は「はしごだか」