総フォロワー数は150万人を突破！ SNSで大人気の女性タレントが6回目のラウンドもスコアに「がびーーーーん！！！」
タレントの新谷あやかが自身のインスタグラムを更新。「第6回目！！ゴルフコース周ってきました！！」と元気よく投稿した。
【写真】「見た目は上手そう」新谷あやかのナイスショット！（全10枚）
しかし「スコア、結果は122。。。」「がびーーーーん！！！ 前回より悪くなっちゃった、、」と期待外れの成績にショックを隠し切れない様子だった。現在は「100切ろチャレンジ」に挑戦中の新谷。5回目のラウンドでは「109」だったことを投稿していたのだが、なかなか「100切り」のハードルは高いようだ。「でもばり楽しい楽しい時間やったーー」「朝からスポーツで埋め尽くされる1日は最高やね」と気持ちは明るく前向き。「まだまだ道のりは遠そうです、、」としながらも「頑張る！！」と力強く宣言していた。投稿ではラウンド中に撮影した写真10枚を公開。グレーのトップスに黒のミニスカート、帽子は無しというシンプルないでたち。インパクトの瞬間やフィニッシュの姿は美しく、なかなかの腕前に見せている。また随所で見せる屈託のない笑顔も魅力的だ。投稿を見たファンからは「まだまだこれからですよ」「見た目は上手そうなんですけど」「そんなに簡単に達成できたら楽しみがなくなっちゃいますからね」などの声援が送られていた。新谷は福岡県出身のタレント。方言を生かした親しみやすいキャラクターでTikTokやYouTubeでも人気を集めており、SNSの総フォロワー数は150万人を突破している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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