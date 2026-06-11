ミセス3人の“想像の斜め上”な個性派衣装が話題！「かわいすぎる」「ヘアもメイクも素敵」「センスが唯一無二」大森元貴の赤いラメパンプス姿にも「ヒールすごっ」「立ち方が上品」の声

【写真＆動画】Mrs. GREEN APPLE『CEREMONY』集合ショット・ステージショット・インタビュー／大森元貴＆若井滉斗のInstagram投稿 ほか

Mrs. GREEN APPLEが立ち上げたあらたなエンターテインメントメディア『CEREMONY』の第2弾が、6月10日にKアリーナ横浜で開幕した。

Mrs. GREEN APPLEは、“オズの魔法使い”をイメージした華やかな衣装で登場。公式SNSでは、グリーンカーペットやステージの様子を収めた写真が多数公開され、話題となっている。

■Mrs. GREEN APPLEが“オズの魔法使い”の世界へ

大森元貴は淡いブルーのセットアップ姿。袖口からは白のシアー素材がのぞき、胸元にはチェック柄のビッグリボン、足元には赤いラメパンプスを合わせている。

若井滉斗は、ハットに藁をあしらった個性的な装い。ジャケットやパンツはシルバーで統一され、メガネも着用している。

藤澤涼架はグリーンの王冠に毛皮風の衣装をまとい、赤い蝶ネクタイがアクセントになっている。

個性あふれる装いで、“オズの魔法使い”の世界観を表現した3人。グリーンカーペットでは、花々に囲まれたフォトスポットで並び、それぞれのキャラクター性が際立つ姿を披露した。

ライブ中の写真では、躍動感あふれる幻想的なショットも公開。他のアーティストのパフォーマンスを楽しむ3人の姿も収められている。

SNSでは「かわいすぎる」「想像の斜め上」「似合いすぎ」「衣装もヘアもメイクも素敵」「ビジュ優勝」「センスが唯一無二」「もっくんヒールすごっ」「履きこなしてる」「立ち方が上品」などの声が寄せられている。

■インタビューも多数公開

なお、大森、若井がそれぞれ個人Instagramでステージショットやオフショットを公開。

ファッション誌の公式SNSなどでは、大森、若井、藤澤のインタビューが公開されている。