JR 東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー（東京都渋谷区）が、JR 東日本のキャラクター「Suica のペンギン」とライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」がコラボした限定アイテム5種類を6月11日から数量限定で販売します。

【写真】“Suicaペンギン”がパタパタ…お掃除…かわいすぎるイラスト入り！ ホットプレートもヤバイ！ 全グッズを見る！

限定アイテムは第1弾が「コンパクトヘアドライヤー」と「スリム 2WAY スティッククリーナー」で、第2弾が「コンパクトホットプレート」「スチーム＆ベイク トースター」「マルチスティックブレンダー」となっています。随所にSuicaのペンギンと子ペンギンをあしらったデザインが特徴。ECサイト「GRANSTA MALL（グランスタモール）」で各商品100台限定で販売されます。

「コンパクトヘアドライヤー」は、軽量でパワフルな風量を生み出す高性能「BLDC モーター」と幅広口径を採用し、髪全体を舞い上がるように短時間でムラなく乾燥させることができます。付属のノズルを使えば、ピンポイントのスタイリングもスムーズにできます。パサつきや熱ダメージを抑えるマイナスイオン機能、60℃の低温風で頭皮を優しくケアする「WARM モード」をはじめとした4つのモードと3段階の風量設定が可能です。価格は1万5500円（以下、税込み）です。

「スリム 2WAY スティッククリーナー」は、コードレスタイプで約840グラムの超軽量設計。ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様になっており、パワフルな吸引力で普段の掃除から細かい場所の手入れまで使用できます。ワンタッチで簡単にゴミ捨てができ、フィルターやダストカップは水洗い可能なためいつでも清潔に保てます。さらに、排気をきれいにするHEPAフィルターを採用、吊り下げ用ストラップ、パーツ収納袋の同梱など、機能的な1台になっています。1万5800円。

第2弾は7月上旬に発売される予定になっています。

※販売状況により増産する場合あり。