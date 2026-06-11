『新婚さんいらっしゃい！』中村橋之助＆能條愛未、出演決定 出会いから夫婦生活まで赤裸々に語る【コメントあり】
5月30日に披露宴を行ったばかりの歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が14日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）に出演することが決定した。
【写真】「これで合ってるのかな？と終始ソワソワ。笑」中村橋之助＆能條愛未の神前式でのレア2ショット ※2枚目
2人の出会いは2021年のミュージカル『ポーの一族』。初のミュージカル出演で必死だった橋之助と能條は、当初2ヶ月間ほとんど会話がなかったという。しかし、共演者の誘いをきっかけに急接近。交際スタート後、多忙な橋之助を心配した能條が作った「手紙付きの可愛すぎる手作りキャラ弁」が、橋之助に結婚を決意させる大きなきっかけとなった。
かつて自身もアイドルから梨園の妻となった母・三田寛子。橋之助がハワイでのプロポーズ前々日に両親へ事前報告をした際、父・芝翫は大喜びしてくれたものの、母・三田から返ってきたのはまさかの「断られても大丈夫。私たちがいるから」という衝撃の第一声。スタジオの司会陣も大混乱に陥った、その真意が明かされる。
外では凛々しい歌舞伎俳優の橋之助だが、妻の前で見せる家での顔はまるで別人だそう。自宅では“くにちゃん”と呼ばれ、甘えん坊になることを能條さんが暴露。番組では、その様子を再現VTR「新婚さん劇場〜くにちゃんの愛らしい一面〜」として紹介する。
【コメント】
・出演にあたっての周囲の反応
中村橋之助：日本中で誰でも知る番組ですので今の僕たちにぴったりで楽しみとみなさん仰ってました。
能條愛未：「え!!?新婚さん出るの!?!絶対観る!」と皆さまがうれしそうに言ってくださるので、『新婚さんいらっしゃい！』という番組がいかに古くから皆様に愛されてきた長寿番組という事をより実感しました！
・収録の感想
中村橋之助：どんなOAになってるのかドキドキです！お二人に楽しくお話を引き出していただいて楽しい収録でした。
能條愛未：すごく温かい雰囲気だったので、ついつい余計なことを話してしまっていないか心配ですが…。私たちの共通の友人や、橋之助さんと同年代の歌舞伎役者の皆様方にもご出演していただいて、さまざまな視点からの愛あるコメントをたくさんいただきました。
・注目ポイント
中村橋之助：歌舞伎は伝統芸能ですがエンターテイメントです！普段はこんな僕が、歌舞伎の舞台では歌舞伎役者として違う姿をお見せしています！番組を見ていただいた方々に舞台に立ってる僕も見たい！と思っていただける機会になれればうれしいです。
能條愛未：私たちの仲の良さが伝わってくれたらうれしいです。今回は1時間スペシャルという事で、この記念すべきタイミングで出演できて、大変ありがたいです。ぜひご覧ください！
【写真】「これで合ってるのかな？と終始ソワソワ。笑」中村橋之助＆能條愛未の神前式でのレア2ショット ※2枚目
2人の出会いは2021年のミュージカル『ポーの一族』。初のミュージカル出演で必死だった橋之助と能條は、当初2ヶ月間ほとんど会話がなかったという。しかし、共演者の誘いをきっかけに急接近。交際スタート後、多忙な橋之助を心配した能條が作った「手紙付きの可愛すぎる手作りキャラ弁」が、橋之助に結婚を決意させる大きなきっかけとなった。
外では凛々しい歌舞伎俳優の橋之助だが、妻の前で見せる家での顔はまるで別人だそう。自宅では“くにちゃん”と呼ばれ、甘えん坊になることを能條さんが暴露。番組では、その様子を再現VTR「新婚さん劇場〜くにちゃんの愛らしい一面〜」として紹介する。
【コメント】
・出演にあたっての周囲の反応
中村橋之助：日本中で誰でも知る番組ですので今の僕たちにぴったりで楽しみとみなさん仰ってました。
能條愛未：「え!!?新婚さん出るの!?!絶対観る!」と皆さまがうれしそうに言ってくださるので、『新婚さんいらっしゃい！』という番組がいかに古くから皆様に愛されてきた長寿番組という事をより実感しました！
・収録の感想
中村橋之助：どんなOAになってるのかドキドキです！お二人に楽しくお話を引き出していただいて楽しい収録でした。
能條愛未：すごく温かい雰囲気だったので、ついつい余計なことを話してしまっていないか心配ですが…。私たちの共通の友人や、橋之助さんと同年代の歌舞伎役者の皆様方にもご出演していただいて、さまざまな視点からの愛あるコメントをたくさんいただきました。
・注目ポイント
中村橋之助：歌舞伎は伝統芸能ですがエンターテイメントです！普段はこんな僕が、歌舞伎の舞台では歌舞伎役者として違う姿をお見せしています！番組を見ていただいた方々に舞台に立ってる僕も見たい！と思っていただける機会になれればうれしいです。
能條愛未：私たちの仲の良さが伝わってくれたらうれしいです。今回は1時間スペシャルという事で、この記念すべきタイミングで出演できて、大変ありがたいです。ぜひご覧ください！