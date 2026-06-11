ちいかわ、ハチワレたちが映画OPテーマをスペシャルパフォーマンス！ 『2026 FNS歌謡祭 夏』出演アーティスト第2弾解禁
7月1日18時30分から3時間半にわたり生放送される『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）より、出演アーティスト第2弾が解禁。さらに、ちいかわやハチワレたちによるスペシャルパフォーマンスが披露されることも発表された。
【写真】『2026 FNS歌謡祭 夏』司会の相葉雅紀
先日、出演アーティスト第1弾としてNumber_i、HANA、モナキ、Juice=Juiceらが発表されたが、新たに第2弾アーティストとしてELAIZA、カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）、CUTIE STREET、島袋寛子、TWS、TREASURE、BE:FIRST、FRUITS ZIPPER、ME:I、『映画ちいかわ』の10組が解禁となった。
7月24日に公開を控える『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。そんな本作のオープニングテーマ『くつずれ』を、ちいかわ・ハチワレ・うさぎをはじめとする人気キャラクターが杉並児童合唱団とともにテレビ初パフォーマンス。『FNS歌謡祭』でしか見られない豪華なコラボレーションに注目だ。
さらに、ミュージカル『ブラッド・ブラザーズ』での共演をきっかけに結成された音楽ユニット・カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）が、『FNS歌謡祭』に初登場。圧倒的な歌唱力とパフォーマンスでステージを熱く盛り上げる。
『2026 FNS歌謡祭 夏』は、フジテレビ系にて7月1日18時30分放送。
【出演アーティスト】
アイナ・ジ・エンド
映画ちいかわ
Aぇ! group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
TWS
TREASURE
Number_i
NEWS
HANA
BE:FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
FRUITS ZIPPER
ME:I
モナキ
緑黄色社会
他
（50音順）
【写真】『2026 FNS歌謡祭 夏』司会の相葉雅紀
先日、出演アーティスト第1弾としてNumber_i、HANA、モナキ、Juice=Juiceらが発表されたが、新たに第2弾アーティストとしてELAIZA、カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）、CUTIE STREET、島袋寛子、TWS、TREASURE、BE:FIRST、FRUITS ZIPPER、ME:I、『映画ちいかわ』の10組が解禁となった。
さらに、ミュージカル『ブラッド・ブラザーズ』での共演をきっかけに結成された音楽ユニット・カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）が、『FNS歌謡祭』に初登場。圧倒的な歌唱力とパフォーマンスでステージを熱く盛り上げる。
『2026 FNS歌謡祭 夏』は、フジテレビ系にて7月1日18時30分放送。
【出演アーティスト】
アイナ・ジ・エンド
映画ちいかわ
Aぇ! group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
TWS
TREASURE
Number_i
NEWS
HANA
BE:FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
FRUITS ZIPPER
ME:I
モナキ
緑黄色社会
他
（50音順）