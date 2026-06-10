「楽天０−７巨人」（１０日、楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人が快勝。６月は引き分けを挟んで６連勝といまだ負けなしで、３年ぶりの交流戦勝ち越しを決めた。阪神が敗れ、首位浮上となった。

先発・戸郷が相手を寄せ付けない力投を見せた。得点圏に走者を許したのは四回のみで、２死一、二塁も村林を右飛に打ち取って無失点。１３４球の熱投で１４奪三振、被安打５で２年ぶり完封勝利となった。

橋上監督代行は「見事でしたね。最後（九回２死一、二塁）も７点差ありましたけど、外野も前進させて、何とかみんなで完封させようという守備体型を取りましたしね。期待に応えてくれました」と安ど。一時期の不振から抜けた右腕の姿に、「今年は安定しているので、もう本人の中でも復活の手応えは十分感じているのではないでしょうか」とうなずいた。

戸郷自身は「一つ目指してきたことなんで、完封ができて良かったなと思います」と笑み。「まだ３勝ですし、まだまだですけど、一つ完封できたっていうのは自分の中ですごくいいバロメーターになると思います」と自信を深めた様子だった。