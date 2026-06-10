ねぐせ。初の試みとして新曲の“デモバージョン”を配信リリース！「君の音を貸してくれ！」

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名古屋発の4人組バンド、ねぐせ。が、新曲のデモバージョン「僕 love you (demo)」を6月17日に配信リリースすることを発表した。デモバージョンとしての楽曲リリースは、バンドにとって初の試みとなる。

■配信ジャケットには、りょたちの手書き歌詞を採用

本楽曲は、5月にVo＆Guのりょたちの個人SNSにて、「どこにもリリースしてない新曲」「横浜アリーナでみんなと歌いたい曲」と弾き語り動画が投稿されていたもの。6月28日に開催される、ねぐせ。のワンマンライブ『愛問愛答』（アイモンアイトウ）に向けて急遽制作された。

観客とともに歌うため、フルサイズ完成前の段階で1コーラスのデモバージョンを制作、公演に先駆けて6月17日に配信リリースされる。そして、さらに、フルサイズを完成させたうえで、6月28日の横浜アリーナの舞台で初披露することを、6月10日に実施されたYouTube Liveにてリスナーに誓った。

配信ジャケットには、りょたちの手書き歌詞が採用され、いかにもデモバージョンらしい雰囲気をまとったジャケットに。

公演名『愛問愛答』に込められた「リスナーからの愛の問いに、愛で答える。」という想いを歌詞に落とし込んだかのように、《君の音を貸してくれ それで曲作るから》という歌詞がウィットに富んだ楽曲になっている。

公式SNSではいち早くデモバージョン音源の一部を聴くことができるので、配信リリースを楽しみに待とう。

自身最大キャパとなる横浜アリーナでのワンマンライブ『愛問愛答』のチケットは現在一般発売中。ぜひチェックしよう。

■りょたち コメント

6/17に「僕 love you (demo)」を配信リリースします！

今一番大事なライブである横浜アリーナワンマンが近づいてきました。

過去最大のキャパで、過去最高のライブにしたい。過去一番の愛をみんなに届けたい。

そのために何か特別に出来ることがないかと考えた時に、僕に出来ることは新曲を書くことだと思い、時間は少ない中で制作を進めていました。

そしてねぐせ。としても初の試みとなる、その新曲「僕 love you」のdemoをリリースすることにしました！

思い立って弾き語りdemoを投稿してから、急いで制作して何とか間に合いました！ メンバーもありがとう！

これを聴いてくれたあなたと、横浜アリーナで一緒に歌いたいと思っています！

君の音を貸してくれ！

■リリース情報

2026.06.17 ON SALE

DIGITAL SINGLE「僕 love you (demo)」

https://kmu.lnk.to/bokuloveyou_demo

■ライブ情報

『ねぐせ。ONEMAN LIVE「愛問愛答」』

06/28（日）神奈川・横浜アリーナ

■関連リンク

ねぐせ。OFFICIAL SITE

https://neguse.jp/