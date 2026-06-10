　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万5000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　70(　　70)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　96(　　46)
ソシエテジェネラル証券　　　　　23(　　23)
松井証券　　　　　　　　　　　　23(　　23)
楽天証券　　　　　　　　　　　　23(　　15)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)

◯6万4750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万4500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　22(　　22)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯6万4250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万4000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　23(　　23)
インタラクティブ証券　　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース