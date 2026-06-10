BLUE ENCOUNTが、7月8日よりテレビ朝日系全国ネット放送のTVアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になるII』のエンディング主題歌に、新曲「未完成」が起用されたことを発表した。また、エンディング主題歌を使用した番宣CMも公開された。

『片田舎のおっさん、剣聖になる』とは、著者・佐賀崎しげる＆イラストレーター・鍋島テツヒロによって生み出されたノベルを原作とした王道の剣客無双ファンタジーで、乍藤和樹によるコミカライズやスピンオフ2タイトルと合わせてシリーズ累計900万部を突破している作品だ。

原作ノベルを元に制作されたTVアニメの第一期は、2025年4月よりテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日・AT-Xにて放送、Prime Videoにて世界独占配信された。2026年5月には、シンガポールにて開催された ｢Asia-Pacific Broadcasting+ Awards 2026｣にて、TVアニメ第一期のストーリーが評価され、ストーリーテリング賞を受賞。

そんな本アニメの第二期エンディング主題歌となる「未完成」は、積み上げてきた数多の経験や出会えた仲間たちのおかげで歩けている今だからこそ、「自分の存在価値とはいったい何なのか」を問うエモーショナルでメッセージ性の強い楽曲になっているという。また、「未完成」は7月8日の配信リリースが決定している。

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◾️田邊駿一（Vo, G）コメント

積み上げてきた数多の経験たち、出会えた仲間たちのおかげで歩けている今。

だからこそ自問してしまう時があります。

「自分の現在地とは一体どこなのか」「自分の存在価値とは一体何なのか」

どこか先延ばしにしていたこの問いとの睨めっこ、この作品を通してやっと向き合うことができました。

純度の高い愚直な答えが『未完成』という曲に記せた気がします。あなたの出した答えと照らし合わせてもらえたら幸いです。

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そして、約4年ぶりホールツアーの開催が決定した。今回のツアーは新曲「未完成」を引っ提げるとともに、2015年〜2018年にリリースされたメジャー1stアルバム『≒』、2ndアルバム『THE END』、3rdアルバム『VECTOR』それぞれの完全再現ツアーとなっている会場ごとに異なるアルバムを軸に構成されるため、どの会場を選ぶかも本ツアーの楽しみ方のひとつになるという。本日よりオフィシャル一次先行販売スタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️「未完成」

2026年7月8日 リリース

配信：https://BLUEENCOUNT.lnk.to/mikansei

※TVアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になるII』ED主題歌 作詞・作曲：田邊駿一

編曲：BLUE ENCOUNT, THE CHARM PARK

◾️＜BLUE ENCOUNT アルバム完全再現ツアー 2015-2018 「still B.E. coming」＞

2026/10/12（月・祝） 香川 レクザムホール 17:00 / 18:00 selected album：≒

2026/10/24（土） 岡山 倉敷市芸文館 17:00 / 18:00 selected album：THE END

2026/10/31（土） 福岡 福岡国際会議場 17:00 / 18:00 selected album：≒

2025/11/6（金） 東京 LINE CUBE SHIBUYA 18:00 / 19:00 selected album：VECTOR

2026/11/21（土） 北海道 札幌共済ホール 17:30 / 18:00 selected album：≒

2026/11/23（月・祝） 宮城 仙台電力ホール 17:00 / 18:00 selected album：THE END

2025/11/29（日） 大阪 NHK大阪ホール 17:00 / 18:00 selected album：VECTOR

2026/11/30（月） 大阪 NHK大阪ホール 18:00 / 19:00 selected album：THE END

2026/12/5（土） 愛知 岡谷鋼機名古屋公会堂 17:00 / 18:00 selected album：≒

2025/12/6（日） 愛知 岡谷鋼機名古屋公会堂 17:00 / 18:00 selected album：VECTOR

2026/12/11（金） 東京 LINE CUBE SHIBUYA 18:00 / 19:00 selected album：THE END ▼オフィシャル一次先行

受付期間：6/10（水）18:00〜6/21（日）23:59

リンク：https://w.pia.jp/t/blueencount2026/

全席指定席：\7,800

◾️TVアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になるII』 ©佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ／SQUARE ENIX・「片田舎のおっさん、剣聖になるII」製作委員会 ▼放送情報

テレビ朝日系全国ネット：7月8日より 毎週水曜 よる11時45分〜 “IMAnimation W”枠(※一部地域を除く)

AT-X：7月9日より 毎週木曜 よる11時〜

【リピート放送】毎週月曜 午前11時〜／毎週水曜 午後5時〜

BS朝日：7月12日より 毎週日曜 よる11時30分〜 ▼配信情報

Prime Videoにて7月9日（木）より 毎週木曜 午前0時15分〜 世界独占配信！

※作品の視聴には会員登録が必要です（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）。

※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

※放送・配信日時は変更になる場合がございます。 ▼スタッフ

原作：佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ（SQEXノベル／スクウェア・エニックス刊）

監督：鹿住朗生

シリーズ構成：岡田邦彦

キャラクターデザイン・総作画監督：早坂皐月

副監督：古我望／川島勝

コンセプトデザイン：島すずめ／夢野れい

色彩設計：鈴木咲絵

美術監督：山下泰希

撮影監督：池田健一

3Dアニメ―ション制作 ：YAMATOWORKS

編集：丹彩子

音響監督：ひらさわひさよし／松尾崇宏

音楽：高梨康治

アニメーション制作：パッショーネ×ハヤブサフィルム

プロデュース：NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン ▼キャスト

ベリル・ガーデナント：平田広明

アリューシア・シトラス：東山奈央

スレナ・リサンデラ：上田瞳

クルニ・クルーシエル：広瀬ゆうき

フィッセル・ハーベラー：矢野妃菜喜

ミュイ・フレイア：仲田ありさ

ルーシー・ダイアモンド：斎藤千和

ヘンブリッツ・ドラウト：石川界人

モルデア・ガーデナント：内田直哉 ▼主題歌

オープニング主題歌「クレナイノハ」ユニコーン

エンディング主題歌「未完成」BLUE ENCOUNT ▼公式SNS

アニメ公式サイト：https://ossan-kensei.com/

アニメ公式X：@ossan_kensei（https://x.com/ossan_kensei）

推奨ハッシュタグ：#おっさん剣聖 ▼第二期イントロダクション

片田舎の剣術師範ベリル・ガーデナント。

彼はいまや騎士団の特別指南役として、そして孤児の後見人として、首都での日々に馴染みつつあった。

しかし、取り巻く環境はベリルに安穏を許さない。 魔術の学究に勤しむ教育機関で。

乗り越えるべき壁がそびえる故郷で。

国境を臨む辺境伯領で。

策謀渦巻く異国の地で。 ベリルは剣士として、ひとりの人間として、

避けることのできない新たな戦いに立ち向かう──