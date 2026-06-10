沢尻エリカ、“美しくアート”なグラビア披露 胸元ざっくりワンピース姿で艶やかにポーズ、小栗香織が連載写真を紹介
俳優の沢尻エリカ（40）が9日、俳優・小栗香織のインスタグラムに登場。小栗がプロデュースを手がける「Web LEON」のグラビア連載『美しい人』に沢尻が登場したことが伝えられ、胸元がざっくり開いたワンピース姿で“美しくアート”な世界観を表現したグラビア写真が公開された。
【写真】「美しくアートなエリカさん」胸元ざっくりワンピース姿で艶やかにポーズを決める沢尻エリカ ※全身ショットは3枚目
小栗は「webLEON『美しい人沢尻エリカVol.2』 配信 美しくアートなエリカさんVol.3に続く、 撮影 沢渡朔 スタイリスト亘つぐみ ヘアメイク 冨沢ノボル プロデュースKaori Oguri」と、大人の女性の圧倒的な美しさに迫る最新の撮影ショットを紹介。
巨匠・沢渡朔氏による撮影のもと、トップクリエイターたちが集結して引き出した沢尻の唯一無二の存在感と、アーティスティックな魅力が表現されていることを報告した。
【写真】「美しくアートなエリカさん」胸元ざっくりワンピース姿で艶やかにポーズを決める沢尻エリカ ※全身ショットは3枚目
小栗は「webLEON『美しい人沢尻エリカVol.2』 配信 美しくアートなエリカさんVol.3に続く、 撮影 沢渡朔 スタイリスト亘つぐみ ヘアメイク 冨沢ノボル プロデュースKaori Oguri」と、大人の女性の圧倒的な美しさに迫る最新の撮影ショットを紹介。
巨匠・沢渡朔氏による撮影のもと、トップクリエイターたちが集結して引き出した沢尻の唯一無二の存在感と、アーティスティックな魅力が表現されていることを報告した。