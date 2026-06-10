「取られたくなくて目つきヤバすぎ。何度見ても笑っちゃう去年の帰省中の犬」



【写真】この顔は…（笑）「あげないよ？」と目で訴えるムギちゃん

そんなコメントが添えられた写真がXで話題になっています。写っているのは、「ムギ」ちゃん（4歳・女の子）です。



畳の上にペタンと寝そべったムギちゃんは、おててでピンク色のおもちゃをしっかりと抱え、上目遣いで飼い主さんを見つめています。その表情はまるで「あげないよ？」と訴えているようにも見え、とてもユニークです。



この投稿には1.4万件を超える“いいね”が集まり、「かわいすぎる」「誰にも絶対に渡さない感すぎて笑ってしまった」「かわいい（笑） シソンヌのじろうさんみがありますね」など、さまざまな声が寄せられています。飼い主のむぎざんまいさん（@Mrsgreenkiwi91）にお話を伺いました。



大好きな“タマゴちゃん”を守るムギちゃん

ーー撮影時の状況を教えてください。



「実家に帰省した時の出来事です。毎年、リラックスしてもらおうと大好きなタマゴ型のボール（通称タマゴちゃん）を出してあげるのですが、好きすぎて一度くわえたらなかなか離しません。こちらとしては投げっこで遊ばせたいのに、奪われまいと必死の形相になってしまいます」



ーーこの表情を見た感想は？



「このような上目遣いの表情はよくしますが、この時撮った写真にはひときわ悪い目つきをした愛犬が写っていたので、大笑いしてしまいました」



ーーこのあとどうなりましたか。



「タマゴちゃんは放っておくと一人でカミカミし続けて破壊してしまうので、折を見て取り上げないとならないのですが、すばしっこく逃げ回ってなかなか返してくれず…。永遠に犬と追いかけっこするハメになります」



ーーふだんはどんな様子ですか。



「ボールも好きですが、食べることも大好きな超食いしん坊です。好き嫌いも食べ残しもないし、お薬さえも喜んで食いつくのは助かりますが、毎日ゴハンやオヤツの予定時刻の1時間から30分前くらいになると、待ちきれずに催促をしてきます。こういう時には心情に訴えかけるようなウルウルの目で見つめてくるので、心を鬼にするのがツラいです。そして、待ちに待ったその時がきても一瞬でペロッと平らげてしまうので、もっとゆっくり味わって楽しんだらいいのになぁと思ってしまいます。とはいえ、これからもモリモリ食べて遊んで、元気に過ごしてもらえればうれしいです」



この愛らしい表情に、思わず笑ってしまった人からの声が寄せられています。また、お笑い芸人に似ているという声もありました。



「かわいすぎる」

「ほいけんたみたい」

「最高のワンショット」

「好きすぎて何回も見ちゃう」

「誰にも絶対に渡さない感すぎて笑ってしまった」

「かわいい（笑） シソンヌのじろうさんみがありますね」

「どんなにかわいい犬にもこういう瞬間ある（笑）大好き」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）