「これっぽっちも数字に反映されてない」小ばかにした賞与で引き留める上司に呆れ、退職届をスタンバイする男性

退職の意向を伝えた途端に引き留められるのはよくある話だが、口先だけで待遇が伴わなければ、かえって従業員の心は離れていく。

投稿を寄せた大阪府の40代男性（技能工・設備・交通・運輸／年収550万円）は、今年の昇給面談で部長に「再来年をめどに退職する」と伝えた。

10年以上続けてきた顕微鏡での細かい作業により、痔や腰痛が悪化し日常生活にも影響が出始めたため、健康を優先したいというのが第一の理由だ。さらに、資産運用で「会社を辞めても困らない」状態になったことも後押ししている。

「そんなこと言わんといてくれや」と哀願する上司

退職の意向を聞いた部長の反応は、「いや、そんなこと言わんといてくれや」と哀願するような口ぶりだったという。しかし、男性の不満の根本は別のところにあった。

「うちの会社は仕事してる人としてない人の差が激しく、まともに仕事してる人に負担を全部押し付けるくせにそういう人が少しでも手を抜いてたらここぞとばかりに文句言って来たり、上長に密告したりと『真面目に仕事してる人が損する』という構造なので嫌気さしてきたのが一番大きい理由です」

仕事を押し付けられる真面目な社員ばかりが割を食う環境では、モチベーションが保てるはずもない。

すでに机の中には「押印済みの退職届」がスタンバイ

さらに男性を呆れさせたのは、引き留める言葉と実際の待遇のギャップだ。

「ことあるごとに『いてくれないと困る』という言葉とは裏腹に満足に昇級もしないし、先日の賞与の面談でも小ばかにしてるとしか思えないような額だった」

そのため、男性はついに率直な気持ちを上司にぶつけた。

「『いてほしいっていう割にはこれっぽっちも数字に反映されてないですけど、これどいう意味ですか！？』と思いっきり詰め寄っても歯切れの悪い答弁と言い訳しかしないのでもううんざりしてます」

口では「いてくれ」と言いながら、給与や賞与といった目に見える形で評価しないのであれば、都合のいい労働力として安く使いたいだけだと見透かされて当然だ。

男性は一応「再来年」というリミットを設けているものの、退職の準備は万端のようだ。

「もうガマンならないときは今年一杯で退職しようと思ってます。すでに机の中にあとは日付書き込むだけの押印済みの退職届がスタンバイ済みです(笑)」

資産という後ろ盾を得て、いつでも辞められる無敵状態の従業員を引き留めるには、もはや小手先の言葉や言い訳は通用しないだろう。

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