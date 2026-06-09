中道改革連合の前衆院議員で弁護士の枝野幸男氏が8日にX（旧Twitter）を更新。陣営が選挙時に他の立候補者への誹謗（ひぼう）中傷動画の作成と拡散を依頼していた疑惑がかけられている高市早苗首相の説明について、「『嘘（うそ）でないこと』を証明する必要があります」と指摘し、賛否両論が集まっている。

高市首相は疑惑について国会での答弁などで一貫して否定している。

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一方、共同通信社は7日、動画の作成と投稿を行った男性のインタビューを公開。その中で男性は首相の秘書から「小泉氏を逆転するにはどうすればいいか」と相談を受けてオンライン会議を行い、総裁選で他候補を批評する動画を作成したことを明かした。

これを受け、枝野氏は8日にXで「挙証責任はもはや転換されています。高市さん側が『嘘でないこと』を証明する必要があります」と指摘。

また「私は総理大臣が国会で意図的に堂々と嘘をついてきたこの疑惑が深まったという、この一点こそが何よりも重要」とし、「国会での説明や答弁が信用できないという状況では、その政権を続けさせるわけにはいかない」とした。

枝野氏に対し「日本の危機だと思います」「高市は嘘がひどすぎる」「もっともだと思います」という賛同が集まった一方、枝野氏のXには、「エグい難癖」「悪魔の証明を求める弁護士」「御党の全て疑惑に対して全て虚偽であることを自分たち証明できる？」という声が寄せられていた。

これに枝野氏は9日にXで、自身の主張について「刑事責任の話でなく、総理としてふさわしいか否かを問うています」「いわゆる中傷動画に関与したかについては触れていません。それ以前の、面識の有無などについて嘘をついている可能性が高いと問うています」「週刊文春や共同通信、週刊現代などと、国会での質疑を通じて、嘘をついている可能性が高いことを前提に『違うならちゃんと説得力ある説明をしろ』と言っています」と整理した。

また、「白紙の状態で不存在を立証しろという悪魔の証明とは違います」と反論している。