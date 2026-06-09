そりゃ「現金一括払い」ができればいちばん良いのだけれど……

クルマを購入する際には、現金一括払いのほかに、オートローンを利用する場合があります。

オートローン（自動車ローン）と一括りにしても、様々な借入先があり、それぞれの商品があります。

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クルマを購入する際の代表的なモノは、「銀行ローン」と「ディーラーローン」ですが、どちらが私たちユーザーにメリットをもたらしてくれるのでしょうか。

まずは審査の通りやすさから考えていきましょう。

ローン申し込みの際に心配になるのが、「自分は審査に通るのだろうか」という不安です。

この不安を払しょくするなら、ディーラーローンを選ぶのがおススメとなります。

ローンの審査では、銀行とディーラーで大きな差があるといわれています。

一般的な銀行ローンである「マイカーローン」を使う際には、必ずといっていいほどついてくるものがあります。

それが保証会社というものです。

これは、銀行が融資（お金を貸すこと）したお金が返済されなくなったときに、融資金を借主に代わって銀行へ返済し、代わりに債権を受け取る会社のこと。

多くの銀行ローンの審査において、審査のOKを出しているのはほとんどの場合、ここで説明してきた保証会社となります。

特に銀行のマイカーローンでは、担保を取らないため、銀行としては万が一の時の備えが無い状態なのです。

そこで、保証会社が付いてローンを実行するというのが主な仕組みとなります。

つまり、保証会社が首を縦に振らなければ、お金を貸してもらうことはできないのです。

その保証会社の審査は非常に機械的で、延滞や破産歴があれば一発でアウトとなり、返済比率と呼ばれる、一般的に個人へ貸し出しができる割合を超えてしまっても審査には通りません。

また、サラリーマンは良いのですが、フリーランスや自営業者への風当たりも非常に強いのが銀行ローンです。

保証会社の審査はどこで行われているのかというと、ネットや電話などで行う仮審査の段階、つまり、仮審査で落とされてしまっては、保証会社がNGを出しているということなので、銀行側へどう相談しても「お引き取りください」という話になってしまいます。

一方のディーラーローンの場合は、所有権留保というカタチでクルマが担保に入るため、銀行ローンのような保証会社という存在はありません。

審査の基準は自社もしくは提携先の信販会社のさじ加減次第。ディーラーはクルマをローンで買って欲しいし、信販会社はローンを使って欲しいから、銀行ローンよりも審査のハードルは低くなるのです。

返済の見込みさえ立って入れば、自営業者やフリーランスでも借り入れは簡単にできます。

お金を借りないとクルマを変えないという人は多いはず。この悩みを解決するには、銀行ローンよりもディーラーローンを選ぶ方が良いでしょう。

ただ金利という面で見ると、ディーラーローンよりも銀行ローンに利があります。審査の厳しい銀行ローンは、借り入れる人の属性も高い人が多いため、金利は下がる傾向にあるのです。

しかし最近ではディーラーローンの金利が銀行ローンに迫りつつあります。

特に残価設定ローン利用者だけの特別金利や車種限定の特別金利などを設定するお店が多くあり、月々の支払い金額は、銀行ローンとディーラーローンがほとんど横並びというケースも珍しくありません。

一方で大きく変わってくるのが、クルマの車検証上の表記です。

銀行ローンの場合、担保がないため、クルマの所有者はユーザー本人となりますが、ディーラーローンでは、所有者は信販会社か販売店となり、ユーザーは使用者の欄に書かれることとなります。

車検証の内容を変更する時には、所有者であるディーラーの許可が必要になるので、ここは注意しましょう。

※ ※ ※

銀行ローンとディーラーローン、あなたの生活に合っているのはどちらのローンでしょうか。

とくに近年はディーラーローンの新たなスタイルとして「残価設定ローン（残クレ）」などの新たな金融商品も複数用意されており、ユーザーの選択肢はさらに広がっています。

それぞれの特徴を理解した上で商品選びができると、ローンの使い方がより良いものへと変わっていくでしょう。