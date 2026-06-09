お笑いコンビ「エルフ」の荒川（29）、フリーアナウンサーの森香澄（30）、婚活アドバイサーの植草美幸氏が9日、都内でABEMAの婚活リアリティーショー「時計じかけのマリッジ」の試写会イベントを行った。

3人の婚活初心者の女性が、ハイスペック男性の中から30日以内に結婚相手を見つける婚活リアリティーショー。司会を務める荒川は「婚活を他人事と感じていた日々でしたので、自分の決断がこんなにも日々を変えていくんだと勉強になったし、背中も押された」と刺激を受けている様子。荒川は「恋愛じゃないですよ？」と前置きしつつ「本当にこの番組に背中を押されて、“いいな”と思った人に“男性で一番いいと思っています”と言ったんですよ」と告白。

森から「恋愛じゃないんですか？」とツッコまれると「分からん！」と取り乱したが「“自分で進まないと”と思って、勇気出して言ったんですよ。そうしたら“そうなんですか”みたいな言われて、そのまま通ってもうて」と、直球で伝えた言葉が相手に受け入れられたと明かした。

しかしその後、「“じゃあバイバイ”って言ったら“幸せになってね！”って言われて。“いや、お前のことやねん！”って。めちゃめちゃ振られてん」と告白。「私もまだ理解できてないんですよ。あの時、時空ゆがんでたんかな」と頭を抱えていた。