なでしこジャパン、南アフリカとの“中2日の再戦”は黒星…終始猛攻も無得点で終了

なでしこジャパン（日本女子代表）は9日、大阪府の『J−GREEN堺』にて南アフリカ女子代表とのトレーニングマッチに臨み、0−1で敗れた。なでしこジャパンは今月6日、南アフリカ女子代表との国際親善試合を5−0で終え、狩野倫久新監督の初陣を大勝で飾っていた。同試合から中2日で迎える今回のゲームは、国際Aマッチに認定されてはいるものの、トレーニングマッチとして南アフリカ女子代表と再戦。6日のゲームからは、清家貴子を除くスターティングメンバー10名を入れ替え、今回のゲームに臨んだ。

【ハイライト動画】なでしこは猛攻もこじ開けるには至らず

[速報]ペナルティエリア外からシュート！



🌸なでしこジャパン vs 南アフリカ女子代表🇿🇦

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前半26分 左サイドを崩すと

林穂之香が積極的にゴールを狙う！

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試合終了後は

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[速報]惜しくもポストをたたく



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前半34分 籾木結花がヒールで落とし

松窪真心がグラウンダーのシュートも

惜しくもポスト直撃

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[速報]CKからビッグチャンス！



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後半25分 林穂之香のCKに

あわせた宮澤ひなたのシュートは

ゴール前で惜しくもDFに阻まれる

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試合は序盤の9分、なでしこジャパンは右サイドを破られ、南アフリカ女子代表にこの試合最初のコーナーキックを与えると、リンダ・モトルハロにヘディングシュートを決められ、早々と1点ビハインドの展開を強いられる。失点直後の12分には、左サイドでボールを持った千葉玲海菜からのクロスボールを、清家貴子がダイレクトで合わせたが、シュートはジャストミートせずに枠の外。26分には林穂之香が強烈なミドルシュートを放ったものの相手GKに阻まれ、34分には籾木結花とのワンツーでペナルティエリア内へ入った松窪真心が右足で狙ったが、シュートはポストに嫌われた。なでしこジャパンの1点ビハインドで後半へ折り返すと、ハーフタイム明けには、長谷川唯ら第1戦に先発出場していた4名を交代で投入。その後も選手交代を交えながら、なでしこジャパンが試合を優勢に進める。70分にはゴール前の混戦から、宮澤ひなたが狙い澄ましたシュートを放つも、ゴールカバーに入った相手に阻まれる。80分にはコーナーキックの場面で熊谷紗希が強烈なヘディングシュートを放ったが、相手GKが好セーブ。89分にはこぼれ球を拾った宮澤が右足を振ったが、シュートはクロスバーを叩いた。試合はこのまま0−1でタイムアップ。南アフリカ女子代表との2戦目は黒星となった。なでしこジャパンの6月の活動は同試合をもって終了。今年11月から12月にかけては、国際親善試合が2試合予定されている。【スコア】なでしこジャパン 0−1 南アフリカ女子代表【得点者】0−1 9分 リンダ・モトルハロ（南アフリカ女子代表）