秋田県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「にかほ市」を抑えた1位は？【2026年調査】
初夏の爽やかな風が心地よく、週末の旅行や初秋に向けた長期休暇の計画を立て始める人も多い季節になりました。旅先での滞在や将来の移住先を検討する上で、現地の治安や夜間の歩きやすさは見逃せない重要なチェックポイントです。
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜80代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、秋田県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「平穏なイメージがある」（30代女性／北海道）、「自然が多く静かな環境で、地域全体にのんびりとした空気感があり、安心して生活できそうだからです」（30代女性／愛知県）、「海と自然に囲まれた落ち着いた街で、穏やかに暮らせそうな印象があり、治安が良いと思うから」（60代男性／愛知県）といったコメントがありました。
回答者からは「大都市なので防犯体制の管理がしっかりしている」（50代男性／山梨県）、「県庁所在地で、商業施設や交通も充実」（50代女性／広島県）、「県内最大の都市でありながら落ち着いた空気感があり、穏やかで暮らしやすい印象が強いからです」（50代男性／青森県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜80代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、秋田県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：にかほ市／29票2位に選ばれたのは、山と海に恵まれた美しい自然が広がる「にかほ市」です。雄大な鳥海山が日本海に裾野を広げる絶景を有し、元滝伏流水など豊かな水の恵みにあふれています。のどかで落ち着いた田園風景が広がり、地域の人々の結びつきが非常に強く、防犯意識が高い安心・安全な街として親しまれています。
回答者からは「平穏なイメージがある」（30代女性／北海道）、「自然が多く静かな環境で、地域全体にのんびりとした空気感があり、安心して生活できそうだからです」（30代女性／愛知県）、「海と自然に囲まれた落ち着いた街で、穏やかに暮らせそうな印象があり、治安が良いと思うから」（60代男性／愛知県）といったコメントがありました。
1位：秋田市／104票圧倒的な票数で見事1位に輝いたのは、県庁所在地である「秋田市」です。東北三大祭りの一つ「秋田竿燈まつり」の舞台であり、豊かな伝統と最新の都市機能が融合しています。生活インフラや街頭の整備が行き届いており、警察のパトロール体制なども充実しているため、日夜問わず安心して過ごせる大都市として信頼を集めました。
回答者からは「大都市なので防犯体制の管理がしっかりしている」（50代男性／山梨県）、「県庁所在地で、商業施設や交通も充実」（50代女性／広島県）、「県内最大の都市でありながら落ち着いた空気感があり、穏やかで暮らしやすい印象が強いからです」（50代男性／青森県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)