「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なコスチュームショットを投稿した。

「お知らせ」と題し、「6／12(金)発売の【スケールアヴィエーション】7月号にノーズアートクイーンとして2回目の登場をさせていただきます」と模型雑誌のモデルを務めることを報告した。

「今回はホワイトのコスチューム ばっちばちにカッコよく撮ってもらったのでたくさんの方に見てもらえると嬉しいです」と心境をつづり、胸元が大胆に露出されたデザインの白いハイレグ衣装を披露した。太ももまであるハイヒールロングブーツ姿でポーズをとり、脚線美も際立たせた。

ファンやフォロワーからも「美しさと格好良さが異次元」「素敵な曲線美」「人間ばなれしすぎ」「海外のお人形の様」「セクシーで素敵なコスチューム、最高」「美脚で足長過ぎる〜」「スタイル抜群」「神的なスタイル」「ハイレグの神」「セクシー破壊力圧巻」「もはや芸術品」などのコメントが寄せられている。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿。25年8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売。趣味は食べること。特技はタップダンス。好きなアニメは「名探偵コナン」。血液型O。