動物病院にやってきた人見知りな猫ちゃんが、注射を打たれることになって…？保定されながらも一生懸命に耐える姿にキュンとしてしまうと、頑張る猫ちゃんの姿がSNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6.7万再生を突破し、「脇に隠れようとするの可愛すぎる♡」といった声があがりました。

【動画：動物病院にやってきた猫→注射の時間になると、『険しい表情』になって…終わった瞬間の『尊すぎる行動』】

わたあめのようなうたちゃん♡

Instagramアカウント「@uta__12g」に投稿されたのは、ミヌエットの「うた」ちゃんが病院で注射をされているときの様子をおさめたリールです。

現在2歳のうたちゃんは、短い手足とふわふわの毛並みがわたあめのように可愛い女の子で、同じく2歳のスコティッシュフォールドの「いと」ちゃんと暮らしています。うたちゃんはちょっぴり人見知りな性格ですが、時に驚くほど身軽な一面を見せてくれることもあるのだとか。

動物病院にて…

そんなうたちゃんが、動物病院を訪れたある日のこと。診察が始まると、うたちゃんは飼い主さんのお腹に頭をぴったりとくっつけ、すっぽりとお顔を隠してしまったそう。ところが、お尻の方はまったく隠れていなかったのだとか。診察のあいだは基本的に固まっていたものの、とてもお利口さんに頑張ることができたといいます。

頑張りました！

そして、いざ注射を打つという時、うたちゃんは保定をしている看護師さんの腕の中で、じっと大人しくしていたそう。しかし、そのお顔は徐々に不穏な雰囲気になっていき、普段はまん丸なお目目が、どことなく怒っているような形に。針が刺さると、険しい表情で固まってしまったのだとか。その表情は飼い主さんも見たことがないものだったといいます。

それでもうたちゃんは注射の針が抜けるまでじっと耐え、終わった途端に看護師さんの腕の中にお顔を埋めて隠れてしまったそう。一生懸命にお顔を隠す姿が可愛らしくて、思わず胸がキュンとしてしまいます。

診察台の上で健気に頑張るうたちゃんの姿に、3000件を超える高評価がついたこのリール。すっかりうたちゃんにメロメロになってしまった視聴者からは、「頑張ったねぇ」といった日本語のコメントの他に、「Such a polite bebi♡」「Everything will be ok adorable baby kitty girl」といった海外の方からのコメントもよせられました。

Instagramアカウント「@uta__12g」では、実はツンデレだという「うた」ちゃんと、甘えん坊な「いと」ちゃんの仲良し姉妹の、見ているだけで笑顔になってしまう可愛らしい日常の姿を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@uta__12g」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。