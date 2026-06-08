「目頭が熱くなる」「感動しました」“街の誇りを、世界へ”――Jリーグと日本代表が公開した動画が話題沸騰「最高の景色を見に行こう！」
Jリーグと日本代表が公開した動画が、多くの反響を呼んでいる。
Jリーグとサッカー日本代表の公式Xは６月７日、１本の動画を公開。投稿された映像では、日本代表を率いる森保一監督が北中米ワールドカップ（W杯）に臨むメンバーを発表する中継が流れ、かつてJリーグでプレーした谷口彰悟（元川崎フロンターレ）や鎌田大地（元サガン鳥栖）、前田大然（元松本山雅FC）らの名前が読み上げられた瞬間、それぞれのファン・サポーターたちが歓喜するシーンが収められている。
また投稿には、「その才能を、誰よりも早く信じたのはあなただ。雨の日も、負けた日も、スタジアムで声を枯らした、あの思いが証だ。選手が刻んできた足跡。一歩一歩を支えてきたのは、他でもないこの街の情熱。あなたが育てた『最高』を、世界に見せにいこう。さあ、いっしょに。街の誇りを、世界へ」といったメッセージが添えられている。
投稿された２分33秒の動画に、SNS上では以下のような声があがった。
「涙が止まらない」
「良い動画だなぁ」
「目頭が熱くなる」
「最高の景色を見に行こう！」
「選ばれなかった多くの漢たちの思いを力に」
「めっちゃ泣ける」
「感動しました」
「こういうの本当に大好きだ」
「素敵な動画をありがとう」
北中米W杯の開幕まであと４日。日本は15日、アメリカのダラスで初戦のオランダ戦に臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「めっちゃ泣ける」Jリーグと日本代表がアップした動画に反響続々
Jリーグとサッカー日本代表の公式Xは６月７日、１本の動画を公開。投稿された映像では、日本代表を率いる森保一監督が北中米ワールドカップ（W杯）に臨むメンバーを発表する中継が流れ、かつてJリーグでプレーした谷口彰悟（元川崎フロンターレ）や鎌田大地（元サガン鳥栖）、前田大然（元松本山雅FC）らの名前が読み上げられた瞬間、それぞれのファン・サポーターたちが歓喜するシーンが収められている。
また投稿には、「その才能を、誰よりも早く信じたのはあなただ。雨の日も、負けた日も、スタジアムで声を枯らした、あの思いが証だ。選手が刻んできた足跡。一歩一歩を支えてきたのは、他でもないこの街の情熱。あなたが育てた『最高』を、世界に見せにいこう。さあ、いっしょに。街の誇りを、世界へ」といったメッセージが添えられている。
「涙が止まらない」
「良い動画だなぁ」
「目頭が熱くなる」
「最高の景色を見に行こう！」
「選ばれなかった多くの漢たちの思いを力に」
「めっちゃ泣ける」
「感動しました」
「こういうの本当に大好きだ」
「素敵な動画をありがとう」
北中米W杯の開幕まであと４日。日本は15日、アメリカのダラスで初戦のオランダ戦に臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「めっちゃ泣ける」Jリーグと日本代表がアップした動画に反響続々