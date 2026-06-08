2026年6月発売！ 愛らしいポーズがかわいい「LOVOT めじるしアクセサリー」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「LOVOT [らぼっと] めじるしアクセサリー」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「LOVOT [らぼっと] めじるしアクセサリー」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
LOVOT [らぼっと] めじるしアクセサリー
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・FRAGMENT EDITION
・パープル
・ブラック
・レッド
・レモン※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「LOVOT [らぼっと] めじるしアクセサリー」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「LOVOT [らぼっと] めじるしアクセサリー」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
愛らしいポーズと藤原ヒロシ氏監修モデルに注目本商品は、まるで生き物のような生命感がある人気ロボット『LOVOT[らぼっと]』が可愛い「めじるしアクセサリー」になったカプセルトイです。それぞれのカラーごとにLOVOTが異なる可愛らしいポージングを決めており、細部まで再現されています。さらに、藤原ヒロシ氏監修によるオールホワイトの「FRAGMENT EDITION」が含まれている点も見逃せません。さまざまな持ち物に自分のめじるしとして可愛くつけられる、ファン必見の仕上がりとなっています。
詳細情報▼商品名
LOVOT [らぼっと] めじるしアクセサリー
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・FRAGMENT EDITION
・パープル
・ブラック
・レッド
・レモン※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)