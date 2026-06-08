本日6月8日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「街行く人に何貧乏かを聞いてみた件」「全国のご当地問題を調査した件」「夜ふかし的珍ニュース」を予定している。

「街行く人に何貧乏かを聞いてみた件」は、“NISA貧乏”などが話題になる中、自身は“何貧乏”なのかを問う街頭インタビュー。ファッションにお金をかける人、推し活に大金を投入する人などに混じって「全然貧乏にならない」という富豪の姿も。“スノボ貧乏”だという女性はあるモノまで雪のように真っ白に。奥さんとお金を取り合っているという男性が心配する奥さんのお金の使い道とは!? そして村上信五とマツコ・デラックスが揃って身体を心配した男性は何貧乏だったのか!?

「全国のご当地問題を調査した件」では、大ピンチを迎えている鳥取砂丘、ギネス級の面白特技を持つ方々など全国から寄せられた諸問題を紹介。ある業界ではやたらとギャル人口が増えているという。なぜギャルが集まるのか？群馬県高崎市からは、ある町中華の店主の見た目が気になりすぎるとの調査依頼が。いったいどんな店主が出てくるのか!?

「夜ふかし的珍ニュース」では、重大ニュースの陰に隠れた珍ニュースの数々を紹介し、さらに番組でもおなじみなマツコのお友達である釜愚痴ホモ恵とアンジェリカの2人、そして弟に全く尊敬されないという番組名物キャラ“オタ兄”がコメンテーターとなり、これらのニュースを一刀両断！ニュースを語りつつもにじみ出てくる3人のキャラの濃さに村上、マツコも思わず大爆笑!?