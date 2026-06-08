TIMEXのシースルー新作登場！涼しげなT80で叶える夏の腕元コーデ

夏のファッションに軽やかな抜け感をプラスしてくれる腕時計を探している方に注目のニュースです。アメリカNo.1ウォッチブランド「TIMEX（タイメックス）」から、人気デジタルウォッチ『T80』の新作『T80 Translucent（トランスルーセント）』が登場。半透明のシースルー素材を採用した爽やかなデザインで、レトロな魅力とトレンド感を両立した一本に仕上がっています。2026年6月19日の発売に先駆け、6月5日より予約受付もスタートします。

レトロと透明感が融合した新作

1980年代に人気を集めたデジタルウォッチ「CLASSIC DIGITAL」のデザインを受け継ぐ『T80』シリーズ。

今回の『T80 Translucent』は、ブランドの象徴ともいえる角型ケースに、半透明のレジン素材を採用した特別モデルです。

ケースからストラップまで統一されたシースルーデザインが特徴で、腕元に涼しげな印象を与えてくれます。どこか懐かしいレトロな雰囲気を持ちながらも、透明感のある近未来的なデザインが魅力。

シンプルなTシャツスタイルからフェミニンなワンピースコーデまで、幅広い着こなしにマッチします。

34mm幅の絶妙なサイズ感は、女性の腕にも自然になじみやすく、アクセサリー感覚で取り入れやすいのも嬉しいポイントです。

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全3色のシースルーカラー展開

価格：各13,750円（税込）

今回発売される『T80 Translucent』は、3つのカラーをラインアップしています。

T80 Translucent クリア



透明感を最大限に楽しめるクリアカラー。どんなコーディネートにも合わせやすく、夏らしい軽快さを演出します。

T80 Translucent ブルー



爽やかなブルーが印象的なモデル。涼しげなカラーリングで、カジュアルスタイルのアクセントとして活躍します。

T80 Translucent グリーン



程よい個性を楽しめるグリーンカラー。シースルー素材との組み合わせが新鮮で、ファッション感度の高い方にもおすすめです。

見た目だけじゃない実用性も魅力

ファッション性の高さだけでなく、タイメックスならではの機能性も充実しています。

特にブランドを代表する「インディグロ®バックライト」は、文字盤全体が発光する便利な機能。夜間や暗い場所でも時刻を確認しやすく、日常使いにもぴったりです。

さらに軽量なレジン素材を使用しているため、長時間着用しても快適。デザイン性と実用性を兼ね備えた一本として活躍してくれます。

夏のおしゃれを彩る注目モデル

透明感のあるシースルーデザインが目を引くTIMEXの新作『T80 Translucent』は、夏のファッションをより軽やかに演出してくれる注目アイテムです。

クリア、ブルー、グリーンの3色展開で、自分らしいスタイルに合わせて選べるのも魅力。

レトロなデジタルウォッチの雰囲気を残しながら、今の気分にぴったりなトレンド感を楽しめます♡予約開始は2026年6月5日、発売は6月19日。気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪