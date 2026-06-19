この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ワークマン加盟店推進部チャンネル」が、「ワークマン本社SV10人に突撃インタビュー！今年春夏の【ベストバイ】はこれでした！」と題した動画を公開した。月に1度のリアル営業会議を終えたばかりのスーパーバイザー（SV）たちに突撃インタビューを敢行し、ワークマンを知り尽くしたプロたちが選ぶ今年春夏の「ベストバイ」を紹介している。



動画では、全国各地から集まったSV10人が、それぞれのリアルな推しアイテムを推薦。群馬・栃木地区を担当するトヨシマさんは、「ソロテックス(R)使用 15ファンクション半袖ワークシャツ」をピックアップ。動きやすさと軽さを高く評価し、「着心地がとても良いので愛用している」と、すでに4枚も所有していることを明かした。



続いて長野地区を担当するヤマウチさんは、厚底ランニングシューズ「ハイバウンスファントムライド」を紹介。「推進力があって、通常よりも長く走れている」と語り、トレーニング効果の高さと疲れにくさを絶賛している。



また、新業態事業部のカンノさんが紹介した「We Move(TM)冷感ストレッチジーンズ」は、接触冷感と優れたストレッチ性が魅力。「社員着用率が高い人気のパンツ」と、実用性の高さを強調した。さらに、福島地区を担当するイケダさんは「和紙半袖ポロシャツ」を挙げ、和紙素材ならではの肌触りの良さや、汗を吸ってくれる快適さをアピール。他にも、テック系のデザインが目を引く「GELMIR衝撃分散シューズ」や、薄くて軽い作業靴「Wクッションメッシュ建さん」、複数人が推した「ヘインズベーシッククルーネックTシャツ」など、現場のプロならではの視点で選ばれた多彩なアイテムが次々と登場した。



アパレルから高機能シューズまで、日々の業務で商品を熟知するSVたちが自信を持っておすすめするアイテムは説得力抜群だ。現場のリアルな声が詰まったこのランキングは、次の買い物で失敗しないための心強いヒントになるだろう。