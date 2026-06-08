高橋克典、息子のために連日の“チャーハン作り”に励む自宅ショット公開「美味しそうですね！」「力が湧いて来そうです」
俳優の高橋克典（61）が5日、自身のブログを更新。連日のチャーハン作りに励む自宅ショットを披露した。
【写真】息子のためにキッチンでチャーハン作りに励む高橋克典
高橋は、最近始めたこととして「料理」を挙げており、理由について「身体大きくしたいのにあまりごお米を食べない息子に、少しでも食べてもらいたいと思いまして」（※原文ママ）と明かしていた。
この日の投稿では、「で、今日も」と題し、「今日はいただいた美味しいキムチで 豚キムチチャーハン」とキッチンに立ち、ボリューム満点のチャーハンを炒める写真を披露。「できた」と完成した皿を手に満足げな笑顔を見せた。
この投稿にファンからは「美味しそうですね！」「息子さん沢山食べるでしょうからフライパン大きめがいいですね」「力が湧いて来そうです」「辛い料理が食べたく季節ですね♪」などのコメントが寄せられている。
【写真】息子のためにキッチンでチャーハン作りに励む高橋克典
高橋は、最近始めたこととして「料理」を挙げており、理由について「身体大きくしたいのにあまりごお米を食べない息子に、少しでも食べてもらいたいと思いまして」（※原文ママ）と明かしていた。
この日の投稿では、「で、今日も」と題し、「今日はいただいた美味しいキムチで 豚キムチチャーハン」とキッチンに立ち、ボリューム満点のチャーハンを炒める写真を披露。「できた」と完成した皿を手に満足げな笑顔を見せた。
この投稿にファンからは「美味しそうですね！」「息子さん沢山食べるでしょうからフライパン大きめがいいですね」「力が湧いて来そうです」「辛い料理が食べたく季節ですね♪」などのコメントが寄せられている。