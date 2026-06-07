障子をガリガリする猫ちゃんの可愛いリアクションが反響を呼んでいます。話題の投稿は444万回以上表示され「この行動…障子は破ることができると認識しているな！？」「プラスチックすごいwずーっと引っ掻いてる猫も愛おしい」「一心不乱にカリカリしてる姿、可愛い」とのコメントが寄せられていました。

【動画：今まで障子を破っていた猫→『プラスチック製』に変わった結果…『可愛すぎる反応』】

目の前にあるのはいつもの障子…？

Xアカウント「emy@保護猫とレオパと平屋一人暮らし」に投稿されたのは、障子に戸惑う猫ちゃんの姿です。障子を前足でガリガリする猫の「みのる」くん。

「やめてー」と言いたくなってしまう光景ですが、飼い主さんは障子をプラスチック製に張り替えたため、みのるくんがどんなにガリガリしても破れることはなかったそうです。

みのるくんはというと、ガリガリし続けても以前のように破れないため「おかしいぞ」と思っている様子。イカ耳になったり、途中で動きを止めたりしていたといいます。

ついに諦めたのか最後はお座りしてしまったそうで、その哀愁漂う後ろ姿に、心の声が聞こえてきそうでクスッとしてしまいます。

障子に苦戦する姿にX民もほっこり

ガリガリと一生懸命なみのるくんを見たXユーザーたちからは「あれ？あれ？前はぷすってできたのに???なんて言ってそうですね」「時々止まって、あれっ？てなってるのかわいい」「『なんやこれ？おかしいぞ？』みたいな間が挟まるのジワる…w」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「emy@保護猫とレオパと平屋一人暮らし」では、みのるくん、同居猫のあきらくんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「emy@保護猫とレオパと平屋一人暮らし」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。