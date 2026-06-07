「ドジャース−エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が打者一巡して巡ってきた初回の第２打席で左中間へ１１号２ランを放った。初回９得点という歴史的猛攻のトリを飾った。

１死二塁で左腕・スーターとの対戦。初球のフォーシームを見逃し、２球目のチェンジアップは冷静に見極めた。３球目のフォーシームにスイングをかけるもファウルとなり、追い込まれた。

４球目の外角スライダーにバットが止まり平行カウントに。５球目の浮いた変化球を完璧に捉えると、打球は弾丸ライナーで左中間スタンドに飛び込んだ。３３打席ぶりの１１号弾でドジャースは一挙９得点。超ビッグイニングに本拠地は大興奮となった。

大谷は第１打席で追い込まれながらも外角の変化球をたたきつけて高く弾んだ二ゴロを全力疾走で内野安打へと変えた。続くパヘズの１４号２ランで試合をひっくり返すと勢いに乗った。フリーマン、ベッツ、マンシーの３連打で好機を作ると、ウォードが２点二塁打を放った。さらにフリーランドの野選にネトの悪送球も絡んで一挙７得点。そして大谷が１１号弾を放ち、１イニング９得点の歴史的猛攻で山本由伸を援護した。