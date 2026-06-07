º£Æü7Æü(Æü)¤Ï»Í¹ñ¡ÁÅì³¤¤Çµ¤°µÄã²¼¤Î±Æ¶ÁÂç¡¡¤á¤Þ¤¤¤äÆ¬ÄË¤ËÃí°Õ
º£Æü7Æü(Æü)¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´(Ç®ÂÓÄãµ¤°µ)¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬¡¢ËÜ½£¤ÎÆî´ß¤òÅì¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Çµ¤°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢»Í¹ñ¤ä¶áµ¦¡¢Åì³¤¤Ç±Æ¶ÁÅÙ¡ÖÂç¡×¤Ç¤¹¡£µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü7Æü(Æü)¡¡ÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶ÁÂç
ÂæÉ÷6¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶å½£¡Á´ØÅì¤Ç¤Ï6·î¤È¤·¤ÆµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÌÌ¤Ë¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¡¢º£Æü7Æü(Æü)¤ÏÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´(Ç®ÂÓÄãµ¤°µ)¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬¡¢ËÜ½£¤ÎÆî´ß¤òÅì¤Ø¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶å½£¤Î±«¤ÏÃëÁ°¤Ë¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤äÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»Í¹ñ¤ÏÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶áµ¦¤ÏÍ¼Êý¡¢Åì³¤¤Ïº£Ìë¡¢´ØÅì¤ÏÌÀÆü8Æü(·î)Ä«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¾¯¤·¤Î±«¤Ç¤âÅÚº½ºÒ³²¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»¥ËÚ¤ÏÌÀÆü8Æü(·î)¡Á9Æü(²Ð)¤Ïµ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦±Æ¶Á¡ÖÂç¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢10Æü(¿å)¤Ï°ìÅ¾¡¢µ¤°µ¾å¾º¤ËÈ¼¤¦±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤°µ¤¬¾å¤¬¤ë¾ì¹ç¤Ë¤â¾É¾õ¤Î½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
µ¤°µ¤ÎµÞ¤ÊÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤Êý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿çÌ²¤ä¿©»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æµ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¤°µÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿É¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤È¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áá¿²¡¢Ááµ¯¤¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢(Í½ÄêÊÑ¹¹¤Ïº¤Æñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬)ÍÑ»ö¤ò¤º¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
£ ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¡¢¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£(¤¿¤À¤·¡¢±öÊ¬¤ÏÀÝ¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤à¤¯¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹)
¤ µ¤°µÍ½Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¤°µÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬¤Ç¤¿¤é
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¼ª¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¼ª²ó¤·¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¼ó¡¦¸ª¡¦ÇØÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á(¤Ç¤¤ì¤ÐÁ´¿È)¤ò¹Ô¤¦¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤±¿Æ°¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£ ¼ª¤ä¼ó¡¢¸ª¤ò²¹¤á¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤ µ¤°µº¹¤ä´¨ÃÈº¹ÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢38¡î¡Á40¡îÄøÅÙ¤Î¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¤Ë10Ê¬¡Á15Ê¬¤Û¤É¼ó¤Þ¤Ç¤Ä¤«¤ëÆþÍáË¡¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
°å³ØÅªÉ½µ´Æ½¤:¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡µ×¼ê·ø»ÊÀèÀ¸