アイドルグループ「バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI」のメンバー、望月みゆが結婚したことが6日、グループの公式サイトなどで発表された。

「望月みゆに関するお知らせ」とし、「本日、望月みゆが、生誕公演『望月みゆ生誕 お月見WonderLand2026』にて入籍したことを発表させていただきました」と報告。「2013年の加入より、バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHIとして活動を始め、アイドルとして一人の女性として年を重ねる中で健やかに活動を続けてこられたのは、いつも応援してくださる皆様、関係者の皆様のおかげに他なりません。心より感謝申し上げます」と感謝を記した。

「お相手は一般の方となります」とし、「門出を迎えるにあたり今後とも望月みゆを温かく見守っていただけたら幸いです。今回の報告を受け、メンバー・スタッフ一同、心より祝福しております」と伝えた。

「バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHIが、掲げている「ノーリミットラブアンドピース」をモットーにこれからも力強さを増して活動を続けていければと考えております。今後も変わらぬご声援をいただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします」と結んだ。