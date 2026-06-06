J2・J3全40チームの頂点に立ったのは仙台! 10人の富山に同点被弾もPK戦を制してタイトル獲得
[6.6 J2・J3百年構想リーグ・プレーオフラウンド第2戦 仙台 1-1(PK4-2) 富山 ユアスタ]
ベガルタ仙台がJ2・J3百年構想リーグ優勝を飾った。プレーオフラウンド(1-2位決定戦)第2戦が6日にユアテックスタジアム仙台で行われ、EAST-A首位の仙台はWEST-A首位のカターレ富山と対戦。1-1で突入したPK戦を4-2で制し、J2・J3百年構想リーグ全40チームの頂点に立った。
5月30日のプレーオフラウンド(1-4位決定戦)第1戦を制し、優勝決定戦に進出した仙台と富山。ホームの仙台は立ち上がりにチャンスを作りながらもGK平尾駿輝の好セーブなどでゴールを奪えずにいたが、前半30分に均衡を破った。
左サイドのMF武田英寿がペナルティエリア手前左でフリーのMF鎌田大夢にパス。鎌田がターンから右足でクロスを送ると、中央のFW中田有祐がDF岡本將成の厳しいマークをものともせず、ヘディングでゴール左にねじ込んだ。
追いつきたい富山だったが、ハーフタイムを前に数的不利での戦いを強いられる。前半41分、元韓国代表MFチョン・ウヨンがFW岩渕弘人との球際の競り合いでエキサイトしてつかみかかってしまい、レッドカードの判定。岩渕にはイエローカードが提示された。
10人となった富山は崩れることなく得点機会をうかがうと、後半アディショナルタイム4分にゲームを振り出しに戻す。右CKの流れからペナルティエリア右のこぼれ球にMF竹中元汰が反応。竹中が上げたクロスをDF深澤壯太が頭で押し込み、そのまま1-1で後半が終了した。
そして延長戦でも決着がつかず、優勝の行方はPK戦へ。GK林彰洋のセーブや相手の失敗もあり、仙台がPK4-2で勝利した。J2リーグを制した2009年以来のタイトル獲得。富山は善戦したが、クラブ史上初のタイトルにあと一歩届かなかった。
ベガルタ仙台がJ2・J3百年構想リーグ優勝を飾った。プレーオフラウンド(1-2位決定戦)第2戦が6日にユアテックスタジアム仙台で行われ、EAST-A首位の仙台はWEST-A首位のカターレ富山と対戦。1-1で突入したPK戦を4-2で制し、J2・J3百年構想リーグ全40チームの頂点に立った。
左サイドのMF武田英寿がペナルティエリア手前左でフリーのMF鎌田大夢にパス。鎌田がターンから右足でクロスを送ると、中央のFW中田有祐がDF岡本將成の厳しいマークをものともせず、ヘディングでゴール左にねじ込んだ。
追いつきたい富山だったが、ハーフタイムを前に数的不利での戦いを強いられる。前半41分、元韓国代表MFチョン・ウヨンがFW岩渕弘人との球際の競り合いでエキサイトしてつかみかかってしまい、レッドカードの判定。岩渕にはイエローカードが提示された。
10人となった富山は崩れることなく得点機会をうかがうと、後半アディショナルタイム4分にゲームを振り出しに戻す。右CKの流れからペナルティエリア右のこぼれ球にMF竹中元汰が反応。竹中が上げたクロスをDF深澤壯太が頭で押し込み、そのまま1-1で後半が終了した。
そして延長戦でも決着がつかず、優勝の行方はPK戦へ。GK林彰洋のセーブや相手の失敗もあり、仙台がPK4-2で勝利した。J2リーグを制した2009年以来のタイトル獲得。富山は善戦したが、クラブ史上初のタイトルにあと一歩届かなかった。