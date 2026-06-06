雨が多い季節がやってきます。荷物が多い日に限って、片手が傘でふさがってしまい不便…なんてことはありませんか？ そんなときの救世主アイテムを、100円ショップが大好きなESSEベストフレンズ101メンバーのLilyさんが紹介してくれました。

雨の日を助けてくれる神アイテム「両手が自由に使える傘ホルダー」

雨の日に限って、荷物が多い…。傘を持つと、片手がふさがってしまい不便ですよね。両手を自由に使えれば、なんて思っていたときに、セリアで神アイテムを見つけました。

それが、「両手が自由に使える傘ホルダー」（110円）。シンプルで軽く、色は黒のみでした。

傘に取りつけて、使ってみるとこんな感じです。使い方は簡単で、ホルダーを腕に引っかけるだけ。しっかり固定されてるのでズレることもなく、傘を気にせず別のものを持つことができます。

片手がふさがっていないだけでこんなに便利とは！ と感動しました。

持ち手が細い傘に使えないのが少し残念

「両手が自由に使える傘ホルダー」はものすごく便利ですが、残念なポイントが1つありあます。それは、幅の調節機能がついてないため、取りつけられる傘に限りがあることです。私が使用している日傘は持ち手が細すぎるため、取りつけられませんでした。

ビニール傘のように、持ち手の部分が太めの傘には取りつけられるので、荷物が多い日と多くない日で傘を使い分けるのも手かなと思います。

本当に便利なアイテムなので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください