

日本航空（JAL）とオリエンタルランドは、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”を記念した特別塗装機「JAL Jubilee Express（ボーイング737-800型機）」を2026年6月4日より国内線に就航しました。テーマカラー「ジュビリーブルー」をまとった機体は、目的地へ向かう時間を特別なエンターテイメント体験へと変化させます。

本記事では、SNSでも話題を集めている限定デザインの紙コップや搭乗証明ステッカーなどの機内グッズから、気になる運航路線まで、航空ファンもディズニーファンも見逃せないポイントを詳しく解説します。

【参考】東京ディズニーシー25周年「スパークリング・ジュビリー」開始！新しい水上ショーや夜のプロジェクションなど見どころを解説･2027年3月まで（※2026年4月掲載） https://tetsudo-ch.com/13026827.html

羽田空港でお披露目セレモニーを開催

日本航空（JAL）とオリエンタルランド（OLC）は、東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を記念し、特別塗装機「JAL Jubilee Express」の運航を2026年6月4日（木）から開始しました。

開始前日の6月3日には、羽田空港にあるJAL格納庫にて「JAL Jubilee Express」の就航セレモニーを開催。JALの青木紀将グループCCOと、オリエンタルランドの高橋渉社長（兼COO）が出席しました。青木氏は「お客さまの心がそっと上向くような瞬間を提供したい」と語り、高橋社長は「空の旅から25周年の祝祭感を感じてほしい」と期待を寄せました。終盤には、25周年の特別な衣装を身にまとったミッキーマウスとミニーマウスがお祝いに駆けつけ、華やかな演出で会場を大いに盛り上げました。

TDS25周年の祝祭感を乗せて大空へ

「JAL Jubilee Express」ボーイング737-800型機（機体番号：JA339J）

東京ディズニーシーが開園した2001年以来、JALとオリエンタルランドによる特別塗装機タイアップは今回で7回目。長く愛されるコラボレーションの最新作となります。今回はテーマカラーである「ジュビリーブルー」を基調とし、機体には特別な衣装のミッキーマウスたちに加え、プロメテウス火山やアクアスフィアといったパークのシンボルが鮮やかに描かれています。

限定デザインの機内品や搭乗証明ステッカーをサービス！

機内では、東京ディズニーシー25周年のテーマソング「Come Join the Jubilee」とともにお迎え。搭乗した乗客だけが楽しめる特別なアイテムも用意されています。

（※機内メロディは状況により放送を実施しない場合があります）。

「ヘッドレストカバー」

機内品として、ヘッドレストカバーが設置されます。（※持ち帰り不可、期間内に設置終了となる場合もあり）

「紙コップ」デザイン3種

ドリンク提供時の紙コップが、オリジナルデザインになります。（全3種、デザインの選択不可）

「搭乗証明ステッカー」表面3種と裏面

対象の便に搭乗すると、搭乗証明ステッカーをGETできます。（全3種、1回の搭乗につき1名1枚ランダム配布）なお、ステッカーや紙コップはなくなり次第終了となります。確実に手に入れたい人は早めの搭乗がおすすめです。

「JAL Jubilee Express」運航概要・初便スケジュール

本機体は国内線での運航となり、具体的な路線や便名はJALの公式サイトで確認できます。

機材：ボーイング737-800型機（機体番号：JA339J）

座席数：165席（クラスJ：20席、普通席：145席）

運航期間：2026年6月4日（木）〜2027年4月頃（予定）

主な運航路線：

東京（羽田）発着：大阪（伊丹/関西）、札幌（新千歳）、女満別、旭川、釧路、帯広、青森、小松、南紀白浜、岡山、広島、徳島、高松、高知、松山、北九州、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島

札幌（新千歳）発着：大阪（伊丹/関西）、中部国際、福岡

（※上記以外の路線を運航する場合もあります）

「JAL Jubilee Express」は、2027年4月頃までの約1年間にわたり、日本全国の空に笑顔と輝きを届けてくれます。飛行機に足を踏み入れた瞬間から、そこはもうパークの一部。次の旅行や帰省の際は、空の上から始まる特別なアニバーサリー体験を選んでみてはいかがでしょうか。東京ディズニーシーの25周年を空の上からお祝いしましょう！

（画像：日本航空、オリエンタルランド※画像はすべてイメージ ©Disney ）

鉄道チャンネル編集部

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