◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、本拠地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。今季２度目の完全休養となった翌日、３回２死の第２打席は元同僚の先発左腕デトマーズから見逃し三振に倒れた。

フルカウントからの６球目、高めのスライダーをＭＬＢ史上初の女性審判・パウォル球審がボールと判定。大谷は四球で一塁に歩きかけたが、捕手のオハピーが自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）、通称「ロボット審判」によるチャレンジを要求。ボールは高めのゾーンを通過しており、見逃し三振に覆った。大谷はベンチに戻りながら苦笑いを浮かべていた。

試合前の時点でデトマーズ相手に通算４打数１安打１打点だった大谷。初回先頭の第１打席は空振り三振に倒れていた。この日は先発の佐々木朗希投手（２４）を援護する出場６試合ぶりの１１号への期待がかかり、７試合連続安打、出場１９試合連続出塁中の大谷は数字をさらに伸ばしていくことができるだろうか。

大谷は前日４日（同５日）の敵地・Ｄバックス戦を欠場。代打待機し、延長１０回に突入していた場合は４年ぶりの代打起用となる見込みだったが、チームが９回に今季初のサヨナラ負けを喫して幻になった。ただ、大谷をリアル二刀流の翌日に休ませることができたことに大きな意味があり、本人も試合前からいつもよりリラックスモードで過ごしていた。

３日（同４日）の同戦では、投げては６回２安打無失点で日本人単独トップとなる６勝目を挙げ、規定投球回には１イニング届かなかったが、開幕１０登板を終えて防御率０・７４はＭＬＢ全体の“隠れ１位”と無双している。打者としても３安打２四球で５出塁。打率は開幕２戦目以降では今季初めて３割に乗り、３割１厘はリーグ９位タイ（４日終了時点）だ。６回以上無失点と５出塁を同じ試合で記録したのは史上４人目という快挙だった。

４月から５月にかけては自己ワーストの２５打席無安打を経験するなど、調子がなかなか上向かなかった今季の「打者・大谷」は、投手専念となった翌日の５月１４日（同１５日）の本拠地・ジャイアンツ戦で今季初めて欠場したことで、打者としては２試合連続で休養が与えられた。すると、首脳陣らの判断が功を奏して復活。前回の復帰明けから今回の休養日までの１８試合で６９打数３０安打の打率４割３分５厘、３本塁打、１６打点と打ちまくった。

２３年まで所属していた古巣エンゼルス戦は前回も休養明けとなる５月１５日（同１６日）から対戦し、３連戦で計６安打７打点と大暴れした。同じロサンゼルス都市圏を本拠地とする球団同士の「フリーウェー・シリーズ」で再び高い集中力を見せる。