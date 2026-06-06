日本の空港で台湾人女性にショックな出来事、ネットユーザー「勉強になった」―台湾メディア

台湾メディアのミラーメディアによると、日本の空港でショックな体験をした台湾人女性に、ネットユーザーから「勉強になった」などの反応が寄せられた。

海外旅行で買い物は楽しみの一つだが、この女性のショックな体験とは「福岡旅行でわざわざ買った人気土産のプリンやめんたいこのマヨネーズが空港で廃棄処分になった」というもの。

これらは預け手荷物にしておらず、保安検査の際に液体と判断された。さらに液体の機内持ち込み制限量を超えていたため、捨てられるのをぽかんと見るしかなかったという。

女性はこの体験をSNSで報告し、「すごく大きな損ではないけれど、苦労して買ったお土産が全部没収されたことを思うとやはり残念でやるせない。お金を払って経験を買ったと思うしかない」とコメント。また、自分と同じ出来事に遭わないよう注意を呼び掛けた。

この投稿は大きな反響を呼び、ネットユーザーからは「果物ゼリー、ようかん、みそ、ジャムにも注意が必要」と補足する声が上がった。また、店側で注意喚起が行われていることを紹介する人も多くいた他、海外旅行を計画している人は「勉強になった」と反応。「お金を払って得た教訓は一番記憶に残る」という声や「メモしておこう！今週の日曜日に飛行機に乗る予定だったんだ」といった声が寄せられたという。（翻訳・編集/野谷）