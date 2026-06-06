マッツ・ミケルセン、日本人の文化への向き合い方に敬意「ヨーロッパも学んだほうがいい」
6月19日に日本公開されるアナス・トマス・イェンセン監督最新作『さよなら、僕の英雄』の先行上映会に、主演のマッツ・ミケルセンが登場。作品にちなんで好きなミュージシャンや自身のヒーローを明かしただけでなく、ギターも演奏して観客を喜ばせた。
【写真】マッツ・ミケルセン、無茶ぶりに応えギターを演奏 『さよなら、僕の英雄』先行上映会の様子
本作は、『愛を耕すひと』の脚本でも知られるイェンセン監督が“何もかもが対照的な兄弟”を描く新作映画。これまでトマス監督6作品の全てに出演してきた“北欧の至宝”マッツは記憶を失った兄・マンフレルを演じ、これまで見たこともない独特なキャラクターを演じている。弟・アンカー役は、同じくこれまでイェンセン監督作品に出演し続けているニコライ・リー・コス。
拍手と歓声に包まれる新宿ピカデリーの会場に姿を見せたマッツは、本作を「ポエムのようなムードに包まれているけれど、狂気が表現されている作品でもあります」と紹介。「僕からするとすごくデンマークっぽい作品。日本の方がこれだけ集まって（デンマークの映画を）観てくださることにとても感謝しています」と笑い、「So…ありがとう！」と日本語で感謝を伝えた。
イェンセン監督との映画作りについて「割と面白おかしく始まります。兄と弟が出てくるので、ニコライとどちらが兄、どちらが弟を演じるのか話し合って、最終的にこの形になりました。そういったことを知ってから映画を観ると、ちょっと面白いかも！」と映画をより楽しむポイントも明かした。
マッツが演じるマンフレルは自分がジョン・レノンだと思い込んでいるキャラクター。MCから「ビートルズとABBAのどちらが好きか？」との質問が飛ぶと「なぜ選ばなければならないんだ！」とちょっぴり芝居がかった回答に続けて、「同時に2つが正解ということもある。ビートルズが聴きたいシチュエーションもあれば、デンマーク人として心からABBAを渇望する日もあるのだから」と熱弁して笑いを誘った。
劇中で歌うシーンもあるそうで、「（『シャネル＆ストラヴィンスキー』で）ストラヴィンスキーも演じたことがあるけれど、今回のキャラクターに関しては自分のほうがギターは上手いと思います」と胸を張る。その直後、ステージにギターが登場すると「ギターがあるの？ じゃあ、今のは嘘です！」と慌てて否定したものの、そこはサービス精神旺盛なマッツ。ギターを奏でて観客を喜ばせていた。
2025年に還暦を迎えたマッツは、今作でスタントシーンにも挑戦している。「30年前だったら、もっと楽だったのになぁ…」と微笑み、「スタントとはいえ、キャラクターありきのもの。飛ぶ、走るといったことは、スタント的には1つの方法しかないかも知れないけれど、役者としては100のやり方があると思います」と言及。さらに「僕の若い頃のヒーローはバスター・キートンとブルース・リー」と話し、「今回のスタントは、完全にバスター・キートン風です」と伝える。
また、マッツはコミコンなどでもたびたび来日しており、「作品のプロモーションとしての舞台は久しぶり。今回は『ハリコン』で来日。明日と明後日参加します。ちょうどタイミングを合わせたつもりです！」と満足気な表情を見せる。日本の好きなところについては「たくさんある。文化や歴史、人々、もちろん食も！」と笑みを浮かべ、さらに「何より自分たちの文化を誇らしく思っているところがすごく素敵。デンマークを含め、ヨーロッパも日本のそういう部分をもっと学んだほうがいいと思います」と語った。
最後のあいさつでは、「言いたいことはたくさんあるけれど、今日は映画についてだけだというので…ダークコメディにはいろいろな感じ方があっていいと思います。ぜひ楽しんでください。デンマーク映画を愛してくださることに感謝します」と力を込め、「ありがとうございます！」と日本語で締めくくった。
映画『さよなら、僕の英雄』は、6月19日より全国公開。
【写真】マッツ・ミケルセン、無茶ぶりに応えギターを演奏 『さよなら、僕の英雄』先行上映会の様子
本作は、『愛を耕すひと』の脚本でも知られるイェンセン監督が“何もかもが対照的な兄弟”を描く新作映画。これまでトマス監督6作品の全てに出演してきた“北欧の至宝”マッツは記憶を失った兄・マンフレルを演じ、これまで見たこともない独特なキャラクターを演じている。弟・アンカー役は、同じくこれまでイェンセン監督作品に出演し続けているニコライ・リー・コス。
イェンセン監督との映画作りについて「割と面白おかしく始まります。兄と弟が出てくるので、ニコライとどちらが兄、どちらが弟を演じるのか話し合って、最終的にこの形になりました。そういったことを知ってから映画を観ると、ちょっと面白いかも！」と映画をより楽しむポイントも明かした。
マッツが演じるマンフレルは自分がジョン・レノンだと思い込んでいるキャラクター。MCから「ビートルズとABBAのどちらが好きか？」との質問が飛ぶと「なぜ選ばなければならないんだ！」とちょっぴり芝居がかった回答に続けて、「同時に2つが正解ということもある。ビートルズが聴きたいシチュエーションもあれば、デンマーク人として心からABBAを渇望する日もあるのだから」と熱弁して笑いを誘った。
劇中で歌うシーンもあるそうで、「（『シャネル＆ストラヴィンスキー』で）ストラヴィンスキーも演じたことがあるけれど、今回のキャラクターに関しては自分のほうがギターは上手いと思います」と胸を張る。その直後、ステージにギターが登場すると「ギターがあるの？ じゃあ、今のは嘘です！」と慌てて否定したものの、そこはサービス精神旺盛なマッツ。ギターを奏でて観客を喜ばせていた。
2025年に還暦を迎えたマッツは、今作でスタントシーンにも挑戦している。「30年前だったら、もっと楽だったのになぁ…」と微笑み、「スタントとはいえ、キャラクターありきのもの。飛ぶ、走るといったことは、スタント的には1つの方法しかないかも知れないけれど、役者としては100のやり方があると思います」と言及。さらに「僕の若い頃のヒーローはバスター・キートンとブルース・リー」と話し、「今回のスタントは、完全にバスター・キートン風です」と伝える。
また、マッツはコミコンなどでもたびたび来日しており、「作品のプロモーションとしての舞台は久しぶり。今回は『ハリコン』で来日。明日と明後日参加します。ちょうどタイミングを合わせたつもりです！」と満足気な表情を見せる。日本の好きなところについては「たくさんある。文化や歴史、人々、もちろん食も！」と笑みを浮かべ、さらに「何より自分たちの文化を誇らしく思っているところがすごく素敵。デンマークを含め、ヨーロッパも日本のそういう部分をもっと学んだほうがいいと思います」と語った。
最後のあいさつでは、「言いたいことはたくさんあるけれど、今日は映画についてだけだというので…ダークコメディにはいろいろな感じ方があっていいと思います。ぜひ楽しんでください。デンマーク映画を愛してくださることに感謝します」と力を込め、「ありがとうございます！」と日本語で締めくくった。
映画『さよなら、僕の英雄』は、6月19日より全国公開。