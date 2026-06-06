PAÑPURIの新作フレグランス登場♡心を整える香りに癒やされる夏へ

忙しない毎日の中で、ほんの少しだけ自分の呼吸に意識を向けたくなる瞬間。そんな時間に寄り添ってくれるのが、タイ発のウェルネスフレグランスブランドPAÑPURIの新作です。2026年6月1日(月)、「WELLNESS FRAGRANCE SERIES」から新たに登場するのは“INTENTION（インテンション）”。香りをまとうだけではなく、心までゆるやかに整えてくれるような特別なコレクションに注目です♡

PAÑPURIの新作“INTENTION”が登場

今回のPAÑPURI新作「INTENTION（インテンション）」は、内なる平穏を育み、心を大地へとつなぐようなウッディ・アロマティックの香り。ラベンダーとサンダルウッドをキーノートに、穏やかな香りが静かに広がります。

トップノートはファーとキャロット。続いてバイオレットリーフ、ラベンダー、カモミール、フェニックスフラワー、ゼラニウムが重なり、ラストはサンダルウッド、パチョリ、スティラックスがやさしく包み込みます。

インテンション エクストラクト パフュームオイル 50mL

価格：23,100円（税込）

インテンション エクストラクト パフュームオイル 10mL

価格：9,680円（税込）

深呼吸したくなるような香りで、自分らしいペースを取り戻したい日にぴったりです。

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キンドレッド エクストラクト パフュームオイル 50mL

価格：23,100円（税込）

キンドレッド エクストラクト パフュームオイル 10mL

価格：9,680円（税込）

発売中の「KINDRED（キンドレッド）」は、ローズアブソリュートとアンバーが主役のフローラル系。

スイートオレンジやジャスミンのやわらかな華やかさに、シダーウッドとベチバーが重なり、ぬくもりのある印象に。

ザ ファースト エクストラクト パフュームオイル 50mL

価格：23,100円（税込）

ザ ファースト エクストラクト パフュームオイル 10mL

価格：9,680円（税込）

「THE FIRST（ザ ファースト）」は、心を静かに整えたい時におすすめのウッディ系。カルダモンやサフラン、オリバナム（フランキンセンス）、サンダルウッドが織りなす奥行きのある香りが魅力です。

気分や過ごしたい時間に合わせて香りを選べるのも、このシリーズならではの楽しみです♡

香りとともに、自分を整える時間を

香りは、その日の気持ちをそっと整えてくれる存在。PAÑPURIの「WELLNESS FRAGRANCE SERIES」は、慌ただしい日々の中に静かな余白を届けてくれます。

新作「INTENTION」はもちろん、今の自分にしっくりくる香りを選ぶ時間まで特別なひととき。お気に入りの香りと一緒に、心まで満たされる毎日を楽しんでみてくださいね♡