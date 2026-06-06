「実験に終止符を打つ時が来た」千賀滉大が夏に戦力外の可能性も？　現地メディアが“決別”を提言「大胆な決断を迫られる」

千賀は苦しい状況が続いている(C)Getty Images

メッツの千賀滉大は、4月下旬に腰椎の炎症で負傷者リスト（IL）入りとなって以降、現在はリハビリ登板を行うまでに回復。だが、マイナーの試合における登板では完全復調を証明する内容とはならず、メジャーマウンド復帰への道のりは険しいままだ。

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現地時間6月3日に千賀は3Aの試合で先発し、3度目となるリハビリ登板に臨んだ。5回を投げて被安打6、3失点という数字を残しており、1、2回目の登板と同様、首脳陣の期待に応えたとは言い難い内容だったようだ。現地メディア『Sports Illustrated』は、今季の故障前やメジャー復帰を目指している現在の千賀のパフォーマンスから、厳しい評価を投げかけている。

同メディアは4日、「コウダイ・センガの実験に終止符を打つ時が来た」と銘打ったトピックを配信。その中で、故障やパフォーマンス低下が続いている千賀に対し、「メッツは決別を検討すべきかもしれない」などと主張している。

同メディアは、千賀の今季公式戦での成績を振り返り、「最後の登板は4月26日のロッキーズ戦（シティ・フィールド）だった。2回2/3を投げて3失点、3四球を与える大乱調で早々に降板。わずか5先発で防御率は9.00まで悪化した」と説いており、最新のリハビリ登板の結果にも難色を示し、「これはトリプルAの打者相手の数字である。メジャーリーグの打者が相手ならどうなるだろうか」などと指摘。