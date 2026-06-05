ACEes浮所飛貴、帰ってきた『道の駅伝』で大ピンチ B&ZAI本高克樹から疑いの目も「私の計算ですと…」
5人組グループ・ACEesの浮所飛貴が、6日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』2時間スペシャル（後7：00〜後8：54）に登場。好評企画「日本全国 道の駅伝」に再び挑戦する。
【番組カット】自信満々！1位予想に挑戦する丸山隆平
同企画は、道の駅で売られている商品の中から、直近1ヶ月の売上高1位を解答権3回以内に当て、「道の駅スゴロク」を使って、出た目の数だけ次の道の駅へ進む人気企画。浮所は、かつて第1走者として奮闘し、人気企画の立役者ともなった1人。
第12走者としてカムバックを果たした浮所は、今回、秋田県の「道の駅しょうわ」からスタートを切る。閉店24分前に到着し、「マジでヤバい」と大焦りの様子をみせる中、全国各地の名産が取りそろえられている光景に、「これはムズいぞ」と呆然としてしまう。
売り切れとなっている地元野菜のコーナーに目を付けると、駅長から「ドキッ」という言葉が。駅長の反応に戸惑いを見せつつ、あるメニューに書かれている「人気ナンバーワン」という文字を目ざとく発見する。数々の試練を乗り越えてきた浮所は、今回も1位を当てることができるのか。
スタジオでは、俳優の賀来賢人、B&ZAI・本高克樹（※高＝はしごだか）らが1位を予想。「現実的に考えて僕だったら…」と話す賀来に、本高は、「私の計算ですと、間違いなく…」と、意外な商品を選択する。過去の浮所ロケも見てきた本高は、博士号取得の頭脳を生かして分析するが、疑いの目を向ける場面も…。
浮所からタスキを受け取る第13走者には、小泉孝太郎が参戦。名物グルメが盛りだくさんの道の駅で1位予想をする。来場客から大人気の小泉は、たびたび声をかけられ、交流を深めながら人気商品を探っていく。試食も重ね、見事な食リポを披露する小泉だが、果たして1位予想は正解するのか。
【番組カット】自信満々！1位予想に挑戦する丸山隆平
同企画は、道の駅で売られている商品の中から、直近1ヶ月の売上高1位を解答権3回以内に当て、「道の駅スゴロク」を使って、出た目の数だけ次の道の駅へ進む人気企画。浮所は、かつて第1走者として奮闘し、人気企画の立役者ともなった1人。
売り切れとなっている地元野菜のコーナーに目を付けると、駅長から「ドキッ」という言葉が。駅長の反応に戸惑いを見せつつ、あるメニューに書かれている「人気ナンバーワン」という文字を目ざとく発見する。数々の試練を乗り越えてきた浮所は、今回も1位を当てることができるのか。
スタジオでは、俳優の賀来賢人、B&ZAI・本高克樹（※高＝はしごだか）らが1位を予想。「現実的に考えて僕だったら…」と話す賀来に、本高は、「私の計算ですと、間違いなく…」と、意外な商品を選択する。過去の浮所ロケも見てきた本高は、博士号取得の頭脳を生かして分析するが、疑いの目を向ける場面も…。
浮所からタスキを受け取る第13走者には、小泉孝太郎が参戦。名物グルメが盛りだくさんの道の駅で1位予想をする。来場客から大人気の小泉は、たびたび声をかけられ、交流を深めながら人気商品を探っていく。試食も重ね、見事な食リポを披露する小泉だが、果たして1位予想は正解するのか。