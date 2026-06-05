【バツイチ息子は、狂ってた…】「皆にとっていい選択」夫の言葉に安堵＜第30話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第30話 許さなくていい【サオリの気持ち】
【編集部コメント】
サオリさんだって母親の陽子さんに愛されたかったし、まだ心の底には家族としての情もあります。モトキさんはそんなサオリさんが自分を責めることにならないよう、こっそり陽子さんに引っ越し資金を渡していたのでした。モトキさんの言葉や行動は、すべて陽子さんが自立に向けて動くきっかけになったことでしょう。本当に頼れる存在ですね。サオリさんも一番の理解者であるモトキさんに励まされ、自分の選択に自信が持てたようです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第30話 許さなくていい【サオリの気持ち】
【編集部コメント】
サオリさんだって母親の陽子さんに愛されたかったし、まだ心の底には家族としての情もあります。モトキさんはそんなサオリさんが自分を責めることにならないよう、こっそり陽子さんに引っ越し資金を渡していたのでした。モトキさんの言葉や行動は、すべて陽子さんが自立に向けて動くきっかけになったことでしょう。本当に頼れる存在ですね。サオリさんも一番の理解者であるモトキさんに励まされ、自分の選択に自信が持てたようです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子