「Pixel 10a」が連続首位、26年5月に売れたAndroidスマートフォンTOP10
「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、Androidスマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 10a（Google）
2位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
3位 Galaxy S26（SAMSUNG）
4位 A5 5G（OPPO）
5位 AQUOS sense10（シャープ）
6位 Reno13 A（OPPO）
7位 arrows We2（FCNT）
8位 AQUOS wish5（シャープ）
9位 moto g05（Motorola Mobility）
10位 Xperia 10 VII（ソニー）
26年5月のAndroidスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、Googleの新機種「Pixel 10a」が2カ月連続で首位を獲得した。販売台数シェアは前月よりも7.5ポイント上昇し、17.8％を記録。2位以下を引き離した。
前月3位だったSAMSUNG「Galaxy A25 5G」は1ランクアップで2位に浮上した。また、同社の「Galaxy S26」も前月から1ランクアップで3位に浮上しており、2製品同時のTOP3入りを果たした。
シャープが25年11月に発売した「AQUOS Sense10」は前月7位から2ランクアップで5位に浮上。同製品のTOP5入りは初めてとなる。
9位にはMotorola Mobility「moto g05」がランクインした。前月12位から3ランクアップで、3カ月ぶりのTOP10入りとなった。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Pixel 10a（Google）
2位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
3位 Galaxy S26（SAMSUNG）
4位 A5 5G（OPPO）
5位 AQUOS sense10（シャープ）
6位 Reno13 A（OPPO）
7位 arrows We2（FCNT）
9位 moto g05（Motorola Mobility）
10位 Xperia 10 VII（ソニー）
26年5月のAndroidスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、Googleの新機種「Pixel 10a」が2カ月連続で首位を獲得した。販売台数シェアは前月よりも7.5ポイント上昇し、17.8％を記録。2位以下を引き離した。
前月3位だったSAMSUNG「Galaxy A25 5G」は1ランクアップで2位に浮上した。また、同社の「Galaxy S26」も前月から1ランクアップで3位に浮上しており、2製品同時のTOP3入りを果たした。
シャープが25年11月に発売した「AQUOS Sense10」は前月7位から2ランクアップで5位に浮上。同製品のTOP5入りは初めてとなる。
9位にはMotorola Mobility「moto g05」がランクインした。前月12位から3ランクアップで、3カ月ぶりのTOP10入りとなった。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。