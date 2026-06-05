＜速報＞出利葉太一郎が単独首位 選手会長・阿久津未来也ら1差追走
＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ 2日目◇5日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇予選＝7431ヤード・パー70＞国内男子メジャーの第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、初優勝を狙う25歳・出利葉太一郎がトータル5アンダー・単独首位に浮上している。
【写真】片岡尚之、きょうもイケメンです
1打差2位タイに選手会長の阿久津未来也、岩田寛、片岡尚之、大西魁斗、若原亮太。2打差7位タイには小斉平優和と坂本雄介が続いている。昨年覇者の?川泰果は4ストローク落とし、トータル1オーバー・21位タイに後退。2週連続Vがかかるショーン・ノリス（南アフリカ）も「74」を叩き、トータル6オーバー・85位タイに沈んでいる。賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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