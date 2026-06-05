北海道限定『生食感チェルシー』富良野メロン使用の新作登場　期間限定で発売

道南食品は6月2日、北海道エリア限定の土産菓子「北海道 生食感チェルシー」から、新フレーバー「メロンスカッチ味」を期間限定で発売した。希望小売価格は税込972円。

今回も北海道エリア限定とし、道内の観光土産品取扱店で販売する。店舗により販売開始が遅れる場合や取り扱いのない場合もある。

2024年8月、新千歳空港での先行販売で登場した「北海道 生食感チェルシー」は、北海道産の発酵バターや生クリーム、糖原料などを使用した“特別なチェルシー”だ。明治が24年春に生産を終了した「チェルシー」を受け継ぐ形で、グループ会社でキャラメル設備を持つ道南食品が手がけている。

これまで「バタースカッチ味」を皮切りに、「ヨーグルトスカッチ味」も展開。いずれも好評販売中で、“さらに北海道らしい”新フレーバーとして「メロンスカッチ味」を発売した。

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〈富良野メロンの甘み･香りを味わえる新フレーバー〉

北海道富良野メロンのピューレを使用しており、芳醇な甘み･香りを味わえる「生食感チェルシー」に仕上げた。内容量は90gで、標準21粒入り。

■商品概要

商品名:「北海道 生食感チェルシー メロンスカッチ味」

発売日: 2026年6月2日

内容量: 90g

希望小売価格:税込972円

賞味期限: 12ヶ月

販売エリア: 北海道内限定

販売チャネル: 北海道内の観光土産品取扱店

※発売日より販売開始が遅れる小売店や取り扱いのない店舗もある。