北海道限定『生食感チェルシー』富良野メロン使用の新作登場 期間限定で発売
道南食品は6月2日、北海道エリア限定の土産菓子「北海道 生食感チェルシー」から、新フレーバー「メロンスカッチ味」を期間限定で発売した。希望小売価格は税込972円。
今回も北海道エリア限定とし、道内の観光土産品取扱店で販売する。店舗により販売開始が遅れる場合や取り扱いのない場合もある。
2024年8月、新千歳空港での先行販売で登場した「北海道 生食感チェルシー」は、北海道産の発酵バターや生クリーム、糖原料などを使用した“特別なチェルシー”だ。明治が24年春に生産を終了した「チェルシー」を受け継ぐ形で、グループ会社でキャラメル設備を持つ道南食品が手がけている。
これまで「バタースカッチ味」を皮切りに、「ヨーグルトスカッチ味」も展開。いずれも好評販売中で、“さらに北海道らしい”新フレーバーとして「メロンスカッチ味」を発売した。
北海道富良野メロンのピューレを使用しており、芳醇な甘み･香りを味わえる「生食感チェルシー」に仕上げた。内容量は90gで、標準21粒入り。
■商品概要
商品名:「北海道 生食感チェルシー メロンスカッチ味」
発売日: 2026年6月2日
内容量: 90g
希望小売価格:税込972円
賞味期限: 12ヶ月
販売エリア: 北海道内限定
販売チャネル: 北海道内の観光土産品取扱店
※発売日より販売開始が遅れる小売店や取り扱いのない店舗もある。