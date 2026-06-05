欧州12F路線の夏の大一番、キングジョージ6世＆クイーンエリザベスS（G1、7月25日、アスコット芝2390メートル）にマスカレードボール（牡4＝手塚久、父ドゥラメンテ）、ヴェルテンベルク（牡6＝宮本、父キタサンブラック）と2頭の日本馬が参戦を予定している。

マスカレードボールは昨年、天皇賞・秋を制し、続くジャパンC、今年初戦のクイーンエリザベス2世C（香港）と続けて2着に入っている。ヴェルテンベルクは前走天皇賞・春で2センチの鼻差に泣いたが2着と見せ場をつくった。

大手ブックメーカー、英ウィリアムヒル社は既に同レースのオッズを設定している。昨年ジャパンCを制し、今年初戦のドバイシーマクラシックでV発進を決めたフランスのカランダガン（セン5＝F・グラファール、父グレンイーグルス）が3倍で1番人気、マスカレードボールは6倍で2番人気、ヴェルテンベルクは34倍で8番人気。昨年アイルランドのチャンピオンズジュベナイルS（レパーズタウン芝1600メートル）覇者で6日の英ダービー（エプソム芝2410メートル）の有力候補に挙げられているベンヴェヌートチェッリーニ（牡3＝愛A・オブライエン、父フランケル）が9倍で3番人気、昨年の凱旋門賞7着後に英チャンピオンズフィリーズ＆メアズS、今年初戦のアストンパークSと連勝中のカルパナ（牝5＝英A・ボールディング、父スタディオブマン）が11倍で4番人気となっている。

過去6頭の日本馬が同レースに出走（69年スピードシンボリ5着、85年シリウスシンボリ8着、00年エアシャカール5着、06年ハーツクライ3着、12年ディープブリランテ8着、19年シュヴァルグラン6着）した。同レースは農林水産大臣が認可し、JRAの海外馬券発売が可能な指定32競走に含まれ、発売が決まれば19年以来、7年ぶり2度目となる。