「いやーん どうしよう」氷川きよし、“ダイエット中なのに”プライベートショット公開「ゼロカロリーだよ！」
歌手の氷川きよしさんは6月4日、自身のInstagramを更新。“初のさくらんぼ食べ放題”でのプライベートショットを披露しました。
【写真】氷川きよしのプライベートショット
ファンからは、「さくらんぼ美味しそう」「KIINAちゃんのお洋服もすごくかわいいですね」「フルーツならたくさん食べても大丈夫では」「南風懐かしい〜」「フルーツはお肌にも体にもいいよね？」「ピンクのシャツに、さくらんぼ可愛いい〜」「美味しく食べればゼロカロリーだよ！！」などの声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】氷川きよしのプライベートショット
「ピンクのシャツに、さくらんぼ可愛いい〜」氷川さんは「南風のMVの撮影をしたフルーツ公園に行きました」とつづり、11枚の写真と1本の動画を投稿。山梨県の笛吹川フルーツ公園を訪れた様子を披露しています。1枚目は、ピンクのストライプシャツを着て黒いキャップをかぶった爽やかな自撮りショットです。「初のさくらんぼ食べ放題。50粒くらい笑笑笑 食べた。いやーん どうしようダイエット中なのに。爆」と初めての“さくらんぼ食べ放題”を満喫し、食べ過ぎたことをユーモアを交えて明かしています。
“久しぶりの外食”ショットを披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している氷川さん。2日の投稿では「一年楽しみに待ってた赤坂松川での久しぶりの外食」とつづり、自撮りや食べた料理などを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)