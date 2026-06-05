安全機能や視認性をさらに向上

ダイハツは2026年6月4日、軽商用バン「アトレー」に一部改良を実施し、同日より発売しました。

あわせて、アトレーをベースにトラック同様の荷台を設置した4人乗りの特装車「アトレー デッキバン」と、後部にスロープを設置した福祉車両“フレンドシップシリーズ”の「アトレー スローパー」にも、同様の一部改良を実施しています。

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アトレーは、軽バン「ハイゼットバン」（現：ハイゼットカーゴ）の乗用版モデルとして、1981年に「ハイゼット アトレー」として誕生したのが始まりで、のちにアトレー単体の車名となりました。

当初は貨物登録（4ナンバー）で始まり、のちに乗用登録（5ナンバー）モデルも追加。2001年のマイナーチェンジ以降は、5ナンバーのワゴン専用モデルとなりました。

現行型は2021年12月、兄弟車のハイゼットカーゴとともに17年ぶりのフルモデルチェンジを実施した通算6代目モデルです。

ダイハツの設計思想「DNGA（Daihatsu New Global Architecture）」を採り入れ、新開発プラットフォームやCVTを軽商用車で初搭載。予防安全機能「スマートアシスト」も搭載し、走行性能や安全性、燃費、静粛性といった基本性能を大幅に向上させています。

車体形状をよりスクエアに、そして床面もフラットにすることで荷室の効率を高めました。

また約20年ぶりに、再び4ナンバー（商用車）モデルとなったことも大きなニュースといえます。

これについてダイハツは、フルモデルチェンジに伴い新採用された乗用車同等の快適・先進装備とともに、積載性も最大限に拡大したことで、これまで軽ワンボックスバンを購入していなかった個人ユーザーのアウトドアレジャー用途にも応えるためだと説明しています。

ボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1890mm。搭載されるのは最高出力64ps・最大トルク91Nmを発揮する660cc直列3気筒ターボエンジンで、前述の新開発CVTと組み合わされ、2WDと4WDが選択可能です。

荷室の各寸法は、荷室長1820mm（2名乗車時）×荷室幅1410mm（4名乗車時）×荷室高1215mm（アトレー）。荷室の最大積載量は1275リットルにも及びます。

車内をより効率的に使用するため、荷物整理用に棚を自作するユーザーに向け、ダイハツでは壁面などにナット穴を増設するなどの工夫も重ねています。

今回実施された一部改良では、予防安全機能「スマートアシスト」に対横断自転車の検知機能や「交差点右折時の対向車線の車両」「右左折時の対向方向から来る横断歩行者」検知機能を追加し、安全性を向上させました。

また、液晶メーター「アクティブマルチインフォメーションメーター」を上級グレード「RS」と、特装車のアトレー デッキバン、福祉車両のアトレー スローパーにそれぞれ新採用しました。

ダイハツではその特徴について、「シンプルで洗練された視認性の高いグラフィックを実現した」と説明しています。

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一部改良を実施した新たなアトレーの車両価格（消費税込）は、173万8000円から201万3000円。特装車のアトレーデッキバンは、210万1000円から225万5000円となります。

福祉車両のアトレー スローパーは、225万円から239万円（消費税非課税）です。