【西友の最新チラシ】キッコーマン生醤油やマルちゃん焼そばがお買い得！ストックしたい夏向け調味料も必見《6月11日まで》

スーパーの「西友」は、2026年6月5日から11日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。

今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。

ビールやカレールーが「スゴ×トク」

まずは、お買い得品「スゴ×トク」の対象商品をチェックしましょう。昨年トライアルが西友を買収したことで、一部の商品が求めやすい価格で提供されるようになりました。

以下は一例です。

●キッコーマン いつでも新鮮 しぼりたて生醤油／味わいリッチ減塩しょうゆ（各301円）

●S＆B ゴールデンカレー 甘口／中辛／辛口（各236円）

●マルちゃん 焼そば 3人前（204円）

●本麒麟レギュラー6缶（878円）

※国立店・北綾瀬店は取り扱いがありません。

暑い日はさっぱりごはんで決まり！

また、暑い季節にぴったりなひんやりさっぱりとした調味料やアイスにも注目です。

編集部の注目商品を紹介します。

●キッコーマン 具麺 牛だし肉ぶっかけ／博多明太子うどん／ぶっかけとろろ／柚子鬼おろし（各214円）

●キッコーマン シャリっと冷やそうめん お出汁香る柑橘素麺／韓国冷麺風（各204円）

●マルちゃん ざるラーメン 和風つゆ（258円）

●丸美屋 よだれ鶏の素／麻婆冷奴の素（各182円）

●ロッテ 爽 ブルーベリーヨーグルト味／ひんやりみかん（よりどり3点で388円）

ほかにもお買い得品は多数あるので、西友ユーザーはチラシをチェックしてみてください。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）