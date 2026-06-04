【写真特集】BTS・Jung Kook（ジョングク）、SEVENTEEN・MINGYU（ミンギュ）、三吉彩花ら原宿に豪華集結「Jung Kook for Calvin Klein」コラボレーションイベント
【モデルプレス＝2026/06/04】6月4日、Calvin Klein 原宿店で「Jung Kook for Calvin Klein」コラボレーションイベントが開催された。ここでは、イベントの様子を写真でまとめる。
【写真】人気韓国アイドル、原宿降臨
世界をリードするグローバルなファッションライフスタイルブランド・Calvin Klein。パーティにはグローバルブランドアンバサダーであるJung Kook（ジョングク／BTS）、デニムコレクションに度々起用されてきたMINGYU（ミンギュ／SEVENTEEN）をはじめ、安斉星来、駒木根葵汰、塩野瑛久、高橋侃、三吉彩花、モーガン蔵人、吉原ひなら豪華芸能人が来場した。（modelpress編集部）
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◆「Jung Kook for Calvin Klein」コラボレーションイベント
世界をリードするグローバルなファッションライフスタイルブランド・Calvin Klein。パーティにはグローバルブランドアンバサダーであるJung Kook（ジョングク／BTS）、デニムコレクションに度々起用されてきたMINGYU（ミンギュ／SEVENTEEN）をはじめ、安斉星来、駒木根葵汰、塩野瑛久、高橋侃、三吉彩花、モーガン蔵人、吉原ひなら豪華芸能人が来場した。（modelpress編集部）
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